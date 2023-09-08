الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص

مولد النبي
مولد النبي

موعد اجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص..  في إطار الإجازات الرسمية التي يحصل عليها كل من القطاع الحكومي والخاص، تعتبر إجازة المولد النبوي لعام 2023 من أهم الإجازات الرسمية المقبلة خلال الشهر القادم، حيث تمنح الدولة جميع موظفيها هذه الإجازة.

ويرصد الدستور في التقرير التالي موعد اجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص:

موعد اجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص

يحتفل المسلمون بالمولد النبوي 2023 كمناسبة دينية مهمة سنوياً. ولمعرفة موعد إجازة المولد النبوي 2023، يُعلم أن تاريخه الهجري سيكون يوم الأربعاء الموافق 12 ربيع الأول 1445، وتتزامن هذه التاريخ مع يوم 27 سبتمبر 2023 ميلادياً. 

لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن من مجلس الوزراء بشأن موعد إجازة المولد النبوي لعام 2023، ولكن وفقًا للتوقعات، يمكن تحديد تاريخها بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في 27 سبتمبر 2023.

ومن المتوقع أن تؤجل الدولة إجازة المولد النبوي ليوم الخميس.

دار الإفتاء ترد على مَن يحرّم الاحتفال بـ مولد النبي محمد 


وفي ذات السياق، شددت دار الإفتاء، رداً على مَن يحرّم الاحتفال بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت: الاحتفال بالمولد النبوي هو من قبيل الاحتفاء.. والاحتفاءُ أمرٌ مقطوع بمشروعيته.

وأضافت، جماهير العلماء سلفًا وخلفًا منذ القرن الرابع الهجري أجمعوا عَلى مَشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

واختتمت، الاحتفال يكون بإحياء سُنته صلى الله عليه وسلم والإكثار من الصلاة عليه ومن العبادات ومن الذكر.

الإجازات الرسمية 2023

لم تنتهِ الإجازات الرسمية لعام 2023 بعد، فبعد إجازة المولد النبوي في نهاية هذا العام، يأتي يوم الجمعة 6 أكتوبر الموافق لإجازة رسمية احتفالًا بعيد القوات المسلحة. ومن المتوقع أن يتم استبدال هذا اليوم بالخميس 5 أكتوبر، حيث يُعد الجمعة إجازة رسمية. 

وينص قانون الخدمة المدنية وقانون العمل على أن جميع الإجازات الرسمية لعام 2023 ستكون مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة.

 

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