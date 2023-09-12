موعد المولد النبوي 2023.. وحكم الصيام في هذا اليوم

ينتظر المسلمون احتفالية المولد النبوي في 12 ربيع الأول من كل عام، ويحصل العاملون في القطاعين العام والخاص إجازة رسمية بأجر كامل، كما يتداول المصريون حلوى المولد خلال الاحتفالية، وتعرض الدستور في التقرير التالي ميعاد المولد النبوي 2023 وحكم الصيام في هذا اليوم.

ميعاد المولد النبوي 2023

المولد النبوي الشريف هو الذكرى السنوية لولادة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من أهم المناسبات الدينية في مصر والعالم الإسلامي، ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، الموافق 20 أبريل 571 م، في مكة المكرمة.

ويحرص المسلمون على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال إقامة الاحتفالات الدينية، وقراءة القصائد والمدائح النبوية، وتوزيع الحلوى والمأكولات.

ويحل موعد المولد النبوي 2023، وفقًا للحسابات الفلكية، يوم 12 ربيع الأول لعام 1445 هجرية، الموافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

ويعتبر مولد النبي الشريف من أهم المناسبات الدينية في مصر والعالم الإسلامي، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام إحياءً لذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

حكم صيام المولد النبوي

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم المولد النبوي الشريف أمر جائز شرعًا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين وورد ذلك فى الأحاديث فيما معناه أنه كان يصوم يوم الاثنين، وحينما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال "هذا يوم ولدت فيه".

وأضافت دار الإفتاء أن صيام يوم المولد النبوي الشريف من باب إحياء السنة، وشكر الله على نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على صيام الأيام البيض، وهى الأيام الثلاثة من كل شهر هجري، ويوم المولد النبوي يقع في أحد أيام البيض.