اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول وتحديد موعد المولد النبوى الشريف

تستطلع دار الإفتاء، مساء اليوم الخميس، هلال شهر ربيع الأول، وهو ما يحدد موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ويبحث العديد من المواطنين عن موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2023، فهي من الأحداث الدينية المهمة التى يهتم بها المسلمون ويسعون دائمًا للاحتفال بها، ويوافق يوم مولد النبوي 2023 هجريًا 12 ربيع الأول عام 1445.

موعد إجازة المولد النبوى الشريف

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف.

حكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف

وفي فتوى لها، قالت الإفتاء: احتفلوا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيوا سنته ولا تلتفتوا إلى من يحرم ذلك، مبينة السنة النبوية ذكرت الكثير من الأدلة على أن الصحابة الكرام كانوا يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إقراره لذلك وإذنه فيه، فعن بُرَيْدَةَ الأسلمي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداءُ فقالت: "يا رسول الله، إنِّي كنت قد نذرت إنْ ردَّكَ الله سالمًا أن أضربَ بينَ يَديْكَ بالدَفِّ وأتغنَّى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: "إن كنت نَذرت فاضربي، وإلا فَلا".