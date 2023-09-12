الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هل يجوز الصيام يوم المولد النبوي؟.. دار الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

هل يجوز الصيام يوم  المولد النبوي؟ من العبارات التي تحتل الصدارة على محرك البحث «جوجل»، خاصة مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، وهو ما نرصده في التقرير التالي بالتفصيل:

هل يجوز الصيام يوم المولد النبوي؟

كشفت دار الإفتاء على موقعها الإلكتروني، أن الاحتفال بـ المولد النبوي يعد تعظيم واحتفاء وفرح بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الاحتفال به أمر مقطوع بمشروعيته؛ حيث إنه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان، موضحة أن الاحتفال يتمثل في تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إطعام الطعام صدقة لله، والصيام والقيام.

وفي ذات السياق، على جمعة مفتى الديار المصرية سابقا، رد على سؤال هل يجوز الصيام يوم المولد النبوي ؟، قائلا إنه يجوز صيام يوم المولد النبوي، اليوم الذى ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من ذلك شرعًا بأن يصوم المسلم فى المولد النبوي.

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وقال جمعة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحتفل بيوم مولده بصيام كل يوم اثنين، وكذلك احتفل بصيام عاشوراء احتفالا بنجاة سيدنا موسى عليه السلام من فرعون، واتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة، على جواز صيامُ يومِ السَّبتِ وَحْدَه لسَبَبٍ كيوم عرفة أو غيره، أو إذا وافَقَ عادَةً للصَّائِمِ، ويجوزُ صَومُه مقرونًا بغيره.

دعاء المولد النبوي

يستحب أن يردد المسلمون دعاء  المولد النبوي الشريف: "اللَّهُمَّ إنَّا نَسْألكَ بِجاهِ النَّبى المُختارِ وَآلِهِ الأخيارِ أنْ تُكَفِرَ عَنَّا الذُّنُوبَ وَالأوْزار وَنَجِنا مِنْ جَميعِ الْمَخاوفِ والأخْطارِ وتَقَبَّلْ مِنَّا مَا قَدَّمنَاهُ مِنْ يَسيرِ أعْمالِنا فِى السِرِّ والإجْهارِ واغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إنَّكَ عَزيزٌ غَفارْ بَلِّغ اللَّهُمَّ وأوْصِلْ ثَوابَ مَا قُرِيءَ بِتَمامِهِ وكَمَالِهِ مِنْ هَذِهِ الْقِراءةِ الشَّريفَةِ والْموْلِدِ الشَّرِيفِ زِيادة فِى شَرفِ نبيَّنا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ثُمَّ فِى شَرَفِ آلِهِ وأصْحابِهِ وآلِ بَيْتِه الطَيبينَ الطَّاهِرينَ".

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

تحل إجازة المولد النبوي يوم الأربعاء 12 ربيع الأول، وهو الموافق 27 سبتمبر 2023، ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنته رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ويحتفل المسلمون في مختلف بقاع الأرض بإجازة المولد النبوي باعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وتقيم الدولة الاحتفالات الخاصة بهذا اليوم وتنقلها عبر البث المباشر.

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