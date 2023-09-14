موعد إجازة المولد النبوي 2023.. والدعاء المستحب في ذكرى الاحتفال

يتصدر موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 محركات البحث في جوجل، حيث يبحث الجميع عن موعد الإجازة، ويوافق الموعد الخاص بالمولد النبوي الشريف 12 ربيع أول عام 1445 والذي يوافق يوم 27 سبتمبر 2023، حيث توافق الإجازة يوم الأربعاء من أيام الأسبوع.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

وكانت أصدرت الحكومة من جهتها بيانا أمس الأربعاء باعتبار الخميس إجازة رسمية بديلة عن الأربعاء كإجازة مولد النبوي الشريف أعاده الله بالخير واليمن والبركات، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بذلك.

ومع اقتراب الانتهاء من السنة لم يبق سوى إجازة نصر أكتوبر المجيد، أى 6 أكتوبر المقبل كإجازات رسمية، حيث يتم منح الإجازات بصورة مدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي بما يتضمن الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، حسبما جاء بالقانون الخاص بالعمل والخدمة المدنية.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

يعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو أمر مقطوع بمشروعيته من جانب دار الإفتاء المصرية حيث أنه أصل من الأصول ودعامتها الأولى، حيث درج هذا من جانب سلفنا الصالح منذ القرنين الرابع والخامس الهجريين على الاحتفال مولد النبي وإحياء الشعائر الخاصة به، بشتى الطرق المختلفة بأنواع القربات من إطعام الطعام وإنشاد الأشعار والمدائح وغيرها من الأمور المختلفة تخليدًا لهذه الذكرى.

الدعاء المستحب في ذكرى المولد النبوي

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار لا إله إلا أنت.

ويعد من الأدعية المستجابة في هذا اليوم: "اللهم أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء، يارب أغنني من فضلك أنت غني كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشا يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك.