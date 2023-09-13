أستاذ تغذية يحذر من عدة عوامل قبل شراء حلوى المولد النبوي

وجه الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، عدة نصائح قبل شراء حلوى المولد النبوي، مؤكدًا أنها لا بد أن تكون من أماكن موثوق فيها وأن تكون المنتجات غير مجهولة المصدر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه على الشخص قبل أن يتناول الحلوى أن ينظر إلى حالته الصحية إذا كان صحيحًا أم يعاني من مشاكل صحية، ويفضل تناول الحلوى قليلة السكر والتي تحتوي على مكسرات كثيرة مثل الفولية والحمصية والسمسمية، التي بها محلول سكري شفاف.

يفضل اختيار قطع الحلوى ذات الأحجام الصغيرة

وأضاف أنه يفضل اختيار قطع الحلوى الصغيرة فبعض الأماكن تعرض قطع من 10جرام، مشيرًا إلى أن الفول السوداني يحتوي على البروتين وكذلك السمسم والحمص كما أن زيوت البقوليات مفيدة صحيًا ولا ترفع سكر الدم.

وحذر من الإكثار من تناول الحلوى أو تناولها قبل النوم لأن معدل التمثيل الغذائي أثناء النوم يكون منخفضًا وتؤدي لارتفاع سكر الدم وتسوس الأسنان.