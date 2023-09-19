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الدين لله

موعد المولد النبوي 2023 ورسائل التهنئة

المولد النبوي
المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2024 ورسائل التهنئة.. في الساعات الأخيرة، كثر البحث عن موعد المولد النبوي الشريف. وفي هذا السياق، تسلط «الدستور» الضوء على كل ما يتعلق بالمولد النبوي الشريف، بدءًا من التفاصيل الخاصة به وصولًا إلى أبرز الرسائل التي يتبادلها المواطنون في هذه المناسبة المباركة.

موعد المولد النبوي 2023 ورسائل التهنئة

يعتبر المولد النبوي الشريف من أبرز المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون ويحتفلون بها، وفقًا للتقويم الهجري، سيصادف المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445، في حين يصادف تاريخ المولد النبوي في العام الميلادي 2023 يوم 27 سبتمبر.

ووفقًا للتوقعات، من المتوقع أن تكون إجازة المولد النبوي في يوم الأربعاء، 27 سبتمبر 2023، ومن المحتمل تأجيلها إلى يوم الخميس لتتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع، وهما الجمعة والسبت، التي تُعتبر إجازة رسمية للموظفين.

رسائل التهنئة بالمولد النبوى الشريف

هناك العديد من الرسائل التي يمكن إرسالها وتبادلها مع الأهل والأصدقاء في ذكري المولد النبوي ومنها: 
كل عام وأنتم بخير بذكري المولد النبوي الشريف.
انتشر النور والسرور بقدوم مولد الرسول وكل عام وأنتم إلي الله أقرب.
مع اقتراب ذكري المولد النبوي أتقدم إليكم بأطيب التهاني والمباركات.
كل عام وأمة محمد بخير وفي صحة دائمة.
جعلنا الله وإياكم في أحسن حال في ظل الأيام المباركة. 
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في تلك الذكرى التي تدخل السعادة على قلوبنا وهي ذكري مولد النبي الكريم.

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في عيد المولد النبوي المبارك أتقدم بالتهنئة إلى جميع المسلمين، وأتمنى لكم عمرًا مديدًا وعيشًا سعيدًا، وأسال الله أن تكونوا من أهل الجنة إن شاء الله تعالى.
بالورد والزهور ارسل لكم تهنئة بمناسبة مولد النبوي الشريف صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا مباركا.
صلوا على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فقد أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وكشف الله به الغمة.. فكل عام وأنتم بخير.
في يوم مولد النبوي الشريف أنار الله الكون في يوم مولده صلوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم.
في رسالة مكتوبة على وجه القمر أرسل لكم تهنئة بمولد النبوي الشريف كل عام وانتم بخير وأقرب إلى الله وإلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون لكم شفيعا يوم القيامة.

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