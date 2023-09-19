موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 بعد قرار مجلس الوزراء بترحيلها

يحصل الموظفون على إجازة المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول من كل عام بأجر كامل والتي يختلف موعدها من عام لآخر، وحددته البحوث الفلكية في مصر للعام الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2023 والإجازات المتبقية في 2023 .

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

حددت البحوث الفلكية موعد المولد النبوي الشريف لتوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر ، وقرر مجلس الوزراء المصري أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف 2023 يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، بدلاً من يوم الأربعاء لتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

قرار ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2023

ويأتي قرار ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2023 حتى تصبح يوم الخميس، لكي يتمكن الموظفون من الحصول على إجازة المولد النبوي 2023 والإجازة الأسبوعية (الجمعة والسبت) معًا، حيث أن يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الحكومي والخاص بمناسبة عيد العمال، وبذلك تكون إجازة المولد النبوي الشريف 2023 ثلاثة أيام متتالية، تبدأ من يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، وتنتهي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

بعد انتهاء إجازة مولد النبي التي توافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر تكون عدد الإجازات المتبقية في 2023 والتي يحصل عليها الموظفون بأجر كامل هي اجازة واحدة فقط حتى نهاية العام الجاري، وهي أجازة 6 أكتوبر 2023 .

ويحتفل المصريون في 6 أكتوبر بعيد القوات المسلحة حتى انتصرت مصر على الكيان الصهيوني في حرب 1973 واستعادت أرض سيناء كاملة، ومع انتهاء أجازة نصر أكتوبر تكون نهاية الإجازات الرسمية للعام الجاري.