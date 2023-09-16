السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد إجازة مولد النبى 2023

إجازة المولد النبوي
إجازة المولد النبوي

يحتفل المصريون خلال شهر سبتمبر الجاري، بالمولد النبوي 2023، وذلك في موعده السنوي المعتاد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445.

إجازة المولد النبوي 2023

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، على أن تكون إجازة المولد النبوي 2023 مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

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موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للقطاعين الخاص والحكومي

وقررت الدولة المصرية، أن يكون موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، الخميس، بدلًا من الأربعاء الموافق اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تقتطع منتصف الأسبوع إلى نهايته، حتى يتمكن الموظفون من الحصول على إجازة طويلة.

إجازة 3 أيام 

ويحصل العاملون على إجازة المولد النبوي، بالإضافة إلى يومين إجازة أسبوعية، حيث تأتي الإجازة يوم الخميس من الأسبوع، وبذلك فإن العاملين بالحكومة لهم 3 أيام إجازة متتالية، باحتساب يومي الجمعة والسبت، العطلة الأسبوعية للعاملين في الحكومة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 وأرق رسائل التهنئة بقدومه

إجازات شهر سبتمبر 2023

وتعد إجازة المولد النبوي 2023، هي آخر إجازة رسمية لشهر سبتمبر، ومع اقتراب انتهاء العام الحالي 2023، لم يتبقي سوى إجازة 6 أكتوبر، احتفالًا بالقوات المسلحة.

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حكم الاحتفال بالمولد النبوي

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز إحياء المولد النبوي بشتى أنواع العبادات والتقرب إلى الله، حيث يعتبر المولد النبوي إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعه.

وعبر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأنه "رحمة للعالمين"، وهذه الرحمة لم تكن محدودة فهي تشمل تربية البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم، وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية.

كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الزمان بل تمتد على امتداد التأريخ بأسره " وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ".

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