الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 والإجازات المتبقية

اجازة
اجازة

الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها بكثرة من قبل المواطنين الموظفين والعمال منهم للاستمتاع بوقتهم مع الأهل والأصدقاء.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل" من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 والاجازات المتبقية من 2023 في مصر، لذلك نستعرض لكم خلال هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها للحصول على وقت سعيد مع الأهل والأقارب، وإليكم الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 والاجازات المتبقية، حيث أن يشهد شهر سبتمبر القادم، يوم واحد فقط إجازة رسمية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، إلي جانب العطلات الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023

وفي السطور التالية نرصد لكم الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 إستعداداً لها ولتقضية وقت ممتع بعيداً عن ضغوطات الحياة وروتين العمل اليومي:

  • يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.
  • يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023.
  • يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023.
  • يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023.
  • يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023.
  • يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023.
  • يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023.
  • يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023.
  • يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023
  • يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023.
  • يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 القطاع الخاص

تفاصيل جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

الإجازات المتبقية في 2023

أصبحت نهاية عام 2023 قريبة جداً، ومع حلول شهر سبتمبر الذي يشهد بدء المدارس والجامعات، ستكون الإجازات المتبقية خلال 2023 في مصر:

1 - يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - المولد النبوي الشريف.
2 - يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 - عيد القوات المسلحة.

الإجازات الرسمية الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر الإجازات المتبقية مصر سبتمبر

الأكثر قراءة

سر عدم توقيع جمال عبدالحميد على استقالته من مجلس الزمالك

"ماتت بالفستان الأبيض".. تفاصيل مصرع عروس المنصورية ونجاة عريسها من غرق سيارة الزفة

عقر فتاة.. ضبط المتهمين بقتل كلب بالجيزة

الإنقاذ النهرى تعثر على جثمان شاب غرق فى بالإسكندرية

"طلقة بالرأس".. فحص كاميرات المراقبة لحل لغز جريمة ميدان لبنان

تفاصيل استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة