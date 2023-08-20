الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 والإجازات المتبقية

الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها بكثرة من قبل المواطنين الموظفين والعمال منهم للاستمتاع بوقتهم مع الأهل والأصدقاء.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل" من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 والاجازات المتبقية من 2023 في مصر، لذلك نستعرض لكم خلال هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها للحصول على وقت سعيد مع الأهل والأقارب، وإليكم الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 والاجازات المتبقية، حيث أن يشهد شهر سبتمبر القادم، يوم واحد فقط إجازة رسمية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، إلي جانب العطلات الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023

وفي السطور التالية نرصد لكم الاجازات الرسمية لشهر سبتمبر 2023 إستعداداً لها ولتقضية وقت ممتع بعيداً عن ضغوطات الحياة وروتين العمل اليومي:

يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.

يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023.

يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023.

يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023.

يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023.

يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023.

يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023.

يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023.

يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023

يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023.

يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

الإجازات المتبقية في 2023

أصبحت نهاية عام 2023 قريبة جداً، ومع حلول شهر سبتمبر الذي يشهد بدء المدارس والجامعات، ستكون الإجازات المتبقية خلال 2023 في مصر:

1 - يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - المولد النبوي الشريف.

2 - يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 - عيد القوات المسلحة.