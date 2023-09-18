الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 مكتوبة بالفصحى والعامية للأهل والأصدقاء 

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

تتصدر رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 قائمة بحث واهتمام الكثير من المسلمين عبر محرك البحث العملاق "جوجل" حول العالم بالتزامن مع بداية شهر ربيع الأول 1445 هجريًا واقتراب حلول ذكرى الاحتفال بمولد خير البرية.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023

ويحل موعد ذكرى المولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع الأول من كل عام، والذي يوافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

ويستعرض "الدستور" مجموعة مميزة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 لتقديم التهنئة للأهل والأصدقاء والأقارب وزملاء العمل.

  • أقدم لكم أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف بأغلى هديه معطرة بالزهور الندية بقرب مولد النبي أهديكم أجمل تحية، وبأنوار النبي أمسيكم وبمولده أهنيكم وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.
  • ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء، وددت أن أقدم لكم تهنئة تفوح بعطر الرسالة المحمدية، كل عام وأنتم بخير، سلامًا لرسول حسن الدر والجواهر تفوح به الأكوان مسكًا وعنبرًا.
  • بماء الورد أهنيكم وبنور نبينا نفرحكم كل عام وأنتم بخير، وحبينا نكون أول المهنئين بقدوم مولد رسولنا الكريم وبقدومه أقول لكم كل عام وأنتم قريبين، وأرسل لكم رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف.
  • نهنئكم بالمولد النبوي الشريف، فبوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤاد، يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.

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كلمات تهنئة المولد النبوي الشريف 

  • انتشر النور والسرور بقدوم الرسول وحبيت قبل الكل اقولك كل عام وانتم بخير.
  • حبيت ابعث باقة من الزهور للتهنئة بمولد الرسول ومن كل قلبي أقولك كل سنة وانت طيب.
  • لكل من يحب الرسول ربنا يجعل حياتك نور.
  • بماء الورد أهنيكم وبنور نبينا بهنيكم كل عام وأنتم بخير.
  • حبيت أكون اول المهنئين بقدوم مولد رسولنا الكريم وبقدومه أقول لكم كل عام وأنتم قريبين.

عبارات تهنئة المولد النبوي الشريف

ولانتقاء أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف نقدم مجموعة مميزة جديدة من أجمل عبارات التهاني والمعايدة:-

  • قبل كل الناس سبقنا بالتهنئة لصاحب اجمل وأرق قلب ونقول له كل عام وأنت إلى الله أقرب بمناسبة المولد النبوي، ولكل من يحب الرسول ربنا يجعل حياتك مليئة بالنور والبركة.
  • بذكرى ميلاد خير الورى نتمنى لكم ولأحبائكم كل خير وأذكركم بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد.
  • قد أتى مولد الحبيب فزد بالصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أرشدنا وعلمنا وكان ومازال قدوة حسنة نقتدي به.
  • عطر لسانك وصلي على شفيعك في يوم مولده فإن صلاتك سوف تعرض عليه.
  • ذكراك يا حبيبنا تبهج الصدور وتحيي القلوب وتمسح عنا هم الدنيا وشقوتها.
  • بشائر جمة سارت بمولد الهادي من الغرب إلى الشرق كمسرى النور في الظلمات، مبارك علينا جميل عطايا الله رزقنا بك نبي محى الجهل والظلام وأنار حياتنا ودنيانا بحب الله.
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