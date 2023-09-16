أسعار العمرة من مصر 2023..وموعد عمرة المولد النبوي الشريف 1445 هـ

أسعار العمرة من مصر 2023 محور اهتمام الملايين من المصريين الراغبين في أداء مناسك فريضة العمرة خلال موسم المولد النبوي الشريف 1445 هـ حيث أعلنت شركات تكلفة البرامج الاقتصادية التي يتم تنظيمها حاليا لزيارة بيت الله الحرام في ظل ارتفاع تكلفة أداء العمرة خلال الموسم الجديد 1445 هـ.

أسعار العمرة من مصر 2023

تختلف أسعار برامج أداء مناسك فريضة العمرة خلال موسم المولد النبوي الشريف 1445/2023 وفقا لعدد أيام الإقامة ونوعية الموصلات المستخدمة للتنقل بين المشاعل الدينية وتكلفة الإقامة خلال فترة أداء العمرة وإليكم أسعار العمرة من مصر 2023 وفقا للبرامج الاقتصادية وهى كما يلي:-

1 - البرنامج الاقتصادي الـ 3 نجوم تكلفته تتراوح من 25 - 28 ألف جنيه.

2 - البرنامج الاقتصادي الـ 4-5 نجوم تكلفته تتراوح من 40 - 50 ألف جنيه.

أسعار العمرة الـ 5 نجوم 2023

1 - تكلفة الفرد في الغرفة مستوى الـ 5 نجوم تصل إلى 90 ألف جنيه.

2- تكلفة الفرد في الغرفة مستوى الـ 5 نجوم ثنائي تصل إلى 50 ألف جنيه.

3 - تكلفة الفرد في الغرفة مستوى الـ 5 نجوم ثلاثي تصل إلى 45 ألف جنيه.

4 - تكلفة الفرد في الغرفة مستوى الـ 5 نجوم الرباعي تصل إلى 42 ألف جنيه.

موعد عمرة المولد النبوي الشريف 1445 هـ

انطلقت أولي رحلات عمرة المولد النبوي الشريف يوم الأحد الماضي الموافق 10 سبتمبر 2023 من مطار القاهرة إلى الأراضي السعودية وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري حيث تتم العمرة وفقا لضوابط السفر وهى كما يلي:-

الإلتزام بكافة ضوابط الصحة الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية.

حجز تذاكر السفر لرحلات الذهاب والإياب قبل السفر من مصر.

ألا يتم تفويج المعتمرين إليها قبل الميعاد المحدد مسبقا للرحلة والموضحى بالبرنامج المدرج على البوابة المصرية للعمرة بأكثر من 4 ساعات.

إنهاء كافة إجراءات السفر اللازمة للمتعمرين فرادي أو مجموعات قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كاف.

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