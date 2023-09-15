الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. تعرف على باركود العمرة وأهميته والمزايا التى يمنحها للمعتمرين

رحلات العمرة
رحلات العمرة

باركود العمرة .. يتسائل العديد من المواطنين عن الباركود الذى يلزم المعتمر الحصول عليه للسفر إلى الأراضي السعودية ، ويصدر الباركود من وزارة السياحة والآثار من خلال البوابة المصرية للعمرة وهى البوابة المسؤولة عن تنظيم كافة الأمور الفنية التي تخص عمل شركات السياحة لتنظيم رحلات العمرة حيث كفل قانون البوابة لشركات السياحة وحدها الحق في تنظيم رحلات العمرة.

مزايا الباركود للمعتمرين 

وفى هذا السياق تشير سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، إلى أن هناك أهمية ومزايا عديدة لحصول المعتمر على الباركود حيث يضمن سلامة برامج العمرة المنفذة للمعتمرين، من حيث التأكد من صحة تأشيرة العمرة، وسلامة برنامج العمرة، وإتمام حجز كافة الخدمات للمعتمر بالمملكة العربية السعودية.

 

كما أنه يتيح للجهات المسئولة الممثلة فى وزارة السياحة والآثار مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى عودته سالماً لبلاد، ويجعل هناك فرصة للتدخل الفوري لحل أية مشكلات تواجه المعتمر أثناء عمل مناسك العمرة.

 

كما أن الباركود يقضي على تدخل السماسرة والوسطاء فى عمل شركات السياحة لتنظيم رحلات العمرة، لافتة إلى أن هناك تنسيق تعاون مستمر وفعال مع الأجهزة المعنية بالمطارات المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية المصرية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وبعض الجهات المعنية الأخرى والتي تقوم بمجهودات كبيرة في تطبيق قانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بالبوابة المصرية للعمرة.
 

كما يتم أيضاً التنسيق مع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين، للتحقق من حصول المعتمر على الباركود الخاص بأداء العمرة من شركة سياحة قبل سفره للأراضي المقدسة.

 

موضحة أن وزارة السياحة والآثار  اتخذت عدد من الإجراءات والضوابط لضمان سلامة وراحة المعتمرين المصريين لموسم العمرة الحالي  والحفاظ على حقوقهم وحقوق شركات السياحة معاً .

باركود عمرة رحلات العمرة شركات السياحة وزارة السياحة والآثار

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