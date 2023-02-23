الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الراغبين في العمرة.. الاستعلام عن تأشيرة السعودية 2023 برقم الجواز

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

تزايد البحث حول رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز مع بداية شهر شعبان 2023، واقتراب شهر رمضان المبارك.

ويبحث الكثير من المسلمين الراغبين في الحصول على تأشيرة السعودية لأداء سنة العمرة، خلال تلك الأيام المباركة لنيل الأجر والثواب، لذا يتصدر البحث عن رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 محرك البحث “جوجل” في هذه الأيام.

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تأشيرة السعودية من منصة إنجاز 2023

وفي إطار مساعدة الراغبين  في الحصول على تأشيرة السعودية،  تسعى وزارة الخارجية السعودية لتقديم الكثير من التسهيلات للمواطنين من خلال توفير منصة إنجاز لتقديم التأشيرة.

ومنصة إنجاز.. توفر للمستعلم معرفة حالة التأشيرة من خلال رقم جواز السفر هل تم الحصول على تأشيرة أم أنه مازال ينتظر التأشيرة "الحالة معلقة",

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

وللراغبين في الحصول على تأشيرة السعودية 2023 والاستعلام عنها.. أتاحت وزارة الخارجية السعودية التسجيل في رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023، عبر الخطوات التالية.

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خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

- الدخول على موقع وزارة الخارجية السعودية.

- اختيار صفحة تأشيرات إنجاز، وبعد ذلك قم بفتح هذه الصفحة.

- الضغط على المربع الخاص بإدخال.

على المستعلم القيام بإدخال الرقم الخاص بطلب الاستعلام في الخانة المخصصة له والذي حصل عليه عند تقديمه للطلب في المرة الأولى، ولابد من التأكيد على عدم وجود خطأ في هذه الأرقام.

- قم بكتابة الرقم الموجود على جواز السفر الخاص بك في المكان المحدد بالموقع.

- كتابة الرمز المائي بدقة شديدة.

- الضغط علي المربع الخاص بالاستعلام.

- وفي النهاية يظهر للمستعلم المعلومات الخاصة بالتأشيرة "بالقبول أو الانتظار"

مدة ظهور تأشيرة السعودية 2023

وحسبما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، فإن استخراج تأشيرة السعدية تستغرق للحصول ليها نحو ثلاثة أيام، لذلك يمكن الاستعلام خلال 72 ساعة من تقديم الطلب.

رابط تأشيرة السعودية برقم الطلب

توفر وزارة الخارجية خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية 2023  برقم الجواز إلكترونيا، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين.

وفي السطور الأتية تقدم "الدستور" خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية بسهولة:

- الدخول مباشرة لمنصة خدمات التأشيرات.

- اختيار الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب.

- ادخال رقم طلب التأشيرة وكتابة رقم جواز السفر.

-عليك تسجيل رمز التحقيق الذي يظهر أمامك وبعد ذلك اضغط على استعلام.

 

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