شركات السياحة: تأشيرة المرور للسعودية لا تؤثر على سوق العمرة بمصر

كشف عمرو عبد الحميد عضو غرفة شركات السياحة، أن تأشيرة المرور للزيارة التي أعلنت عنها الخارجية السعودية للقادمين إلى المملكة "جوًا" إلكترونيًا، لن تكون لها أي تأثير على سوق العمرة حيث إنها بدون إقامة أو انتقال مما سيلزم مستخدميها حجز أماكن الإقامة ورسوم الانتقال.

وأشار إلى أن الخارجية السعودية قد أعلنت أن تأشيرة المرور للزيارة تصدر بشكل مجاني وفوري وتتيح للمستفيد الإقامة بالمملكة العربية السعودية لمدة 4 أيام وهو ما لا يتناسب مع المعتمر المصري الذي يريد قضاء أطول مدة بالأماكن المقدسة وهو ما يوفره برامج العمرة لشركات السياحة التي يقضي معها ما يقرب من 15 يوماً بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف عبد الحميد أن من يستفيد بهذه التذكرة هم المنتقلون ترانزيت إلى دول أخرى وسيطروا على المملكة العربية السعودية كرجال الأعمال الذين يريدون الحصول على تأشيرة سريعة للدخول إلى السعودية والقادمين ترانزيت من إحدى الدول القريبة ثم الذهاب إلى المملكة والقيام بالعمرة وثم العودة مجددا إلى وجهتهم .

وكانت قد أعلنت الخارجية السعودية عن أنه يحق لحاملي هذه التأشيرة التنقل في المملكة العربية السعودية، وحضور الفعاليات السياحية التي تقام بالمملكة، بالإضافة إلى أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وقد أعلنت عن آلية الحصول على التأشيرة، القيام بحجز تذكرة السفر ورفع طلب التأشيرة من خلال المنصات الإلكترونية للخطوط السعودية أو طيران ناس، مشيرة إلى أنه تتم معالجة وإصدار التأشيرة إلكترونيا بشكل فوري من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية.