الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شركات السياحة: تأشيرة المرور للسعودية لا تؤثر على سوق العمرة بمصر

رحلات العمرة
رحلات العمرة

كشف عمرو عبد الحميد عضو غرفة شركات السياحة، أن تأشيرة المرور للزيارة التي أعلنت عنها الخارجية السعودية للقادمين إلى المملكة "جوًا" إلكترونيًا، لن تكون لها أي تأثير على سوق العمرة حيث إنها بدون إقامة أو انتقال مما سيلزم مستخدميها حجز أماكن الإقامة ورسوم الانتقال.

وأشار إلى أن الخارجية السعودية قد أعلنت أن تأشيرة المرور للزيارة  تصدر بشكل مجاني وفوري وتتيح للمستفيد الإقامة بالمملكة العربية السعودية لمدة 4 أيام وهو ما لا يتناسب مع  المعتمر المصري الذي يريد قضاء أطول مدة بالأماكن المقدسة وهو ما يوفره برامج العمرة لشركات السياحة التي يقضي معها ما يقرب من 15 يوماً بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف عبد الحميد أن من يستفيد بهذه التذكرة هم  المنتقلون ترانزيت إلى دول أخرى وسيطروا على المملكة العربية السعودية كرجال الأعمال الذين يريدون الحصول على تأشيرة سريعة للدخول إلى السعودية والقادمين ترانزيت من إحدى الدول القريبة ثم الذهاب إلى المملكة والقيام بالعمرة وثم العودة مجددا إلى وجهتهم .

 

وكانت قد أعلنت الخارجية السعودية عن أنه يحق لحاملي هذه التأشيرة التنقل في المملكة العربية السعودية، وحضور الفعاليات السياحية التي تقام بالمملكة، بالإضافة إلى أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وقد أعلنت عن آلية الحصول على التأشيرة، القيام بحجز تذكرة السفر ورفع طلب التأشيرة من خلال المنصات الإلكترونية للخطوط السعودية أو طيران ناس، مشيرة إلى أنه تتم معالجة وإصدار التأشيرة إلكترونيا بشكل فوري من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية السعودية.

تاشيرة المرور الخارجية السعودية المملكة العربية السعودية المعتمر سوق العمرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات الترم الأول برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة