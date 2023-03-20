«سياحة النواب»: 7 توصيات للحكومة بشأن باركود العمرة وضوابط الحج السياحى
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب اجتماعين مساء اليوم برئاسة النائبة نورا علي، بشأن باركود العمرة وضوابط الحج السياحي.
جاء ذلك بحضور سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين عضوي لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
وقالت النائبة نورا علي إن مناسك العمرة والحج من الأمور التي تلقى رغبة من الدولة في الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان تأديتهم المناسك بسلام.
وأوضحت أنه وفقًا لقانون بوابة العمرة، يجب على شركات الطيران التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي أولًا قبل إصدار تذاكر الطيران للمعتمر المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة.
وتساءلت النائبة لماذا التمسك بوجود محرم من السلطات المصرية في الوقت الذي قامت السلطات السعودية بإلغائه؟
وفي نهاية الاجتماع وبعد نقاشات موسعة بين النواب والمشاركين، أوصت اللجنة بالآتي:
- محاربة الكيانات الوهمية التي تتحايل على المواطنين واستمرار النظر في تخفيض رسوم بوابة العمرة.
- تشديد الرقابة والمتابعة على إجراءات الحصول على الباركود وخصوصًا لغير الحاصلين على تأشيرات العمرة.
- التنبيه على شركات الطيران مراجعة الباركود الخاص بالمعتمر قبل إصدار تذكرة السفر، وتفعيل مكاتب وزارة السياحة بالمطارات.
- الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للعمرة والصادرة من وزارة السياحة فيما يخص الخطة التشغيلية الشهرية الخاصة بالشركات بهدف تنظيم الموسم من بدايته، وعلى غرفة شركات ووكالات السفر متابعة ذلك حماية لمصالح الشركات.
- الاستماع للشركات المطالبة بإعادة النظر في شرط وجود محرم أو مرافق للسيدات الأقل من 45 عامًا، والشباب أقل من 25 عامًا، وكذلك شرط الحج مرة واحدة في العمر، بدءًا من الأعوام القادمة.
- ضرورة تواجد لجان من وزارة السياحة في شهور الذروة (رجب- شعبان- رمضان- ومولد النبي وموسم الحج) لحل كل المشاكل التي يتعرض لها المواطنون بالتنسيق مع غرفة الشركات.