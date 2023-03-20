«سياحة النواب»: 7 توصيات للحكومة بشأن باركود العمرة وضوابط الحج السياحى

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب اجتماعين مساء اليوم برئاسة النائبة نورا علي، بشأن باركود العمرة وضوابط الحج السياحي.

جاء ذلك بحضور سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين عضوي لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وقالت النائبة نورا علي إن مناسك العمرة والحج من الأمور التي تلقى رغبة من الدولة في الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان تأديتهم المناسك بسلام.

وأوضحت أنه وفقًا لقانون بوابة العمرة، يجب على شركات الطيران التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي أولًا قبل إصدار تذاكر الطيران للمعتمر المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة.

وتساءلت النائبة لماذا التمسك بوجود محرم من السلطات المصرية في الوقت الذي قامت السلطات السعودية بإلغائه؟

وفي نهاية الاجتماع وبعد نقاشات موسعة بين النواب والمشاركين، أوصت اللجنة بالآتي: