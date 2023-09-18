الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023.. مدفوعة الأجر للقطاع الحكومي والخاص

إجازة
إجازة

تنشر الدستور موعد إجازة 6 أكتوبر 2023، حيث تعد من الأيام التي يتساءل عنها الكثيرين، إذ يُعد هذا اليوم حدثًا هامًا لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في مصر، يتم الاحتفال بهذا اليوم احتفالا بنصر حرب أكتوبر، ويكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

مصريات على الجبهة.. قصص وحكايات نساء مصر البواسل في حرب أكتوبر

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

ويعرض موقع "الدستور" موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 في مصر ضمن سلسلة خدمية يقدمها عبر البوابة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة الخاصة بـ"الدستور". لمعرفة المزيد اضغط هنــــــــــا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023

يكون موعد الإجازة الرسمي لموظفي القطاع العام والخاص الموافق الجمعة 6 أكتوبر 2023، التي دارت بين مصر وإسرائيل في عام 1973، في هذا اليوم تُمنح حكومات الدولة إجازات رسمية لموظفيها في القطاعين الحكومي والخاص.

وتُعد هذه الإجازة فرصة للموظفين للاستمتاع بوقتهم مع العائلة والأصدقاء والمشاركة في الفعاليات والاحتفالات التي تُنظم بهذه المناسبة الوطنية الهامة.

موعدان لحرب أكتوبر.. كيف استقرت مصر على ساعة الصفر؟

كيف نجح الجيش فى إدارة خطة الخداع الاستراتيجى فى 6 أكتوبر 1973؟

إجازة 6 أكتوبر 2023 قطاعات العامة والخاصة لهذا العام يوم الخميس الذي يسبقه والموافق يوم 5 أكتوبر 2023 في القطاعات الحكومية أما بالنسبة للقطاعات الخاصة والتي يتم تحديدها وفقا لنظام المؤسسة التي تعمل به لذلك فهو إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين ولكن يتم تأكيد موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 من مجلس الوزراء حيث إن إجازة 6 أكتوبر تأتي بعد إجازة المولد النبوي الشريف في القطاعات.

عيد القوات المسلحة: 6 أكتوبر 2023/ 2024

في يوم القوات المسلحة، يتم إحياء ذكرى بداية حرب أكتوبر عام 1973 ضد إسرائيل. بدأت الحرب بالعبور الناجح للجيش المصري لقناة السويس إلى شبه جزيرة سيناء.

يتضمن يوم القوات المسلحة عادةً عرضًا أو أحداثًا أخرى ينظمها الجيش، في بعض الأحيان تكون هناك أيضًا ألعاب نارية وبرامج تلفزيونية خاصة يشاهدها الناس لإحياء ذكرى.

حرب السادس من أكتوبر 1973

تُعد حرب السادس من أكتوبر 1973م الموافق 10 رمضان 1393هـ، هي إحدى جولات الصراع العربي الإسرائيلي المسلح، حيث قام الجيشان المصري والسوري بهجوم خاطف على قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت منتصبة في شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان التي احتلها الجيش الإسرائيلي من مصر وسوريا في حرب 1967.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 اجازة 6 اكتوبر إجازة 6 أكتوبر 2023 6 أكتوبر أكتوبر اجازة

مواد متعلقة

ميناء درنة المنكوبة.. جثث وسيارات مدفونة على عمق 12 مترًا تحت المياه.. ما القصة؟

فوائد وجود البروتين في نظامك الغذائي

منهج الصف السادس الابتدائى 2023 اللغة الإنجليزية

"Clubhouse" يعود من جديد كتطبيق للمراسلة الصوتية تعرف علي التفاصيل

لا يفوتك هذا المساء| إعصار "دانيال" تداعيات غير مسبوقة في تاريخ ليبيا.. وبيرسى تاو خراج تشكيل الأهلى

علامات حصوات الكلى التي يجب الانتباه لها ونصائح للوقاية والعلاج

أرقام أعطال الكهرباء فى جميع المحافظات 2023.. للشكاوي والاستفسارات

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 ورابط جامعة الأزهر للاستعلام عن النتيجة

الأكثر قراءة

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

رونالدو يثير الفوضى فى شوارع إيران.. استقبال أسطورى والمئات يركضون خلف حافلة (بيانات)

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى