موعد إجازة 6 أكتوبر 2023.. مدفوعة الأجر للقطاع الحكومي والخاص

تنشر الدستور موعد إجازة 6 أكتوبر 2023، حيث تعد من الأيام التي يتساءل عنها الكثيرين، إذ يُعد هذا اليوم حدثًا هامًا لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في مصر، يتم الاحتفال بهذا اليوم احتفالا بنصر حرب أكتوبر، ويكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

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موعد إجازة 6 أكتوبر 2023

يكون موعد الإجازة الرسمي لموظفي القطاع العام والخاص الموافق الجمعة 6 أكتوبر 2023، التي دارت بين مصر وإسرائيل في عام 1973، في هذا اليوم تُمنح حكومات الدولة إجازات رسمية لموظفيها في القطاعين الحكومي والخاص.

وتُعد هذه الإجازة فرصة للموظفين للاستمتاع بوقتهم مع العائلة والأصدقاء والمشاركة في الفعاليات والاحتفالات التي تُنظم بهذه المناسبة الوطنية الهامة.

إجازة 6 أكتوبر 2023 قطاعات العامة والخاصة لهذا العام يوم الخميس الذي يسبقه والموافق يوم 5 أكتوبر 2023 في القطاعات الحكومية أما بالنسبة للقطاعات الخاصة والتي يتم تحديدها وفقا لنظام المؤسسة التي تعمل به لذلك فهو إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين ولكن يتم تأكيد موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 من مجلس الوزراء حيث إن إجازة 6 أكتوبر تأتي بعد إجازة المولد النبوي الشريف في القطاعات.

عيد القوات المسلحة: 6 أكتوبر 2023/ 2024

في يوم القوات المسلحة، يتم إحياء ذكرى بداية حرب أكتوبر عام 1973 ضد إسرائيل. بدأت الحرب بالعبور الناجح للجيش المصري لقناة السويس إلى شبه جزيرة سيناء.

يتضمن يوم القوات المسلحة عادةً عرضًا أو أحداثًا أخرى ينظمها الجيش، في بعض الأحيان تكون هناك أيضًا ألعاب نارية وبرامج تلفزيونية خاصة يشاهدها الناس لإحياء ذكرى.

حرب السادس من أكتوبر 1973

تُعد حرب السادس من أكتوبر 1973م الموافق 10 رمضان 1393هـ، هي إحدى جولات الصراع العربي الإسرائيلي المسلح، حيث قام الجيشان المصري والسوري بهجوم خاطف على قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت منتصبة في شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان التي احتلها الجيش الإسرائيلي من مصر وسوريا في حرب 1967.