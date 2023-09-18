تاريخ مولد النبي 2023 وأحدث رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف 1445 هـ

زاد البحث عن تاريخ مولد النبي 2023 عبر المنصات الإلكترونية بالتزامن مع بداية شهر ربيع الأول 1445 هجريا حيث يتهم الملايين من المسلمين في مختلف بقاع الأرض بالاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صل الله عليه وسلم وتمنح بعض الدول الإسلامية موظفيها اجازات رسمية مدفوعة الأجر في هذا اليوم.

تاريخ مولد النبي 2023

يحتفل الملايين من المسلمين في كافة البلاد الإسلامية في يوم 12 من ربيع الأول من كل عام بذكرى ميلاد الرسول صل الله عليه وسلم حيث يحظى الاحتفال على مكانة خاصة في نفوسهم ويصادف الاحتفال هذا العام يوم الاربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 حيث يقيم دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع الأزهر الشريف احتفالات خاصة بتلك المناسبة.

يحضر احتفالية المولد النبوي الشريف كبار رجال الدين في مصر والوطن العربي و كبار رجال الدولة حيث تبدأ الاحتفالات بأيات من الذكر الحكيم ويتم خلاله تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم من كافة محافظات الجمهورية.

رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف 1445 هـ

يبحث المواطنين عن رسائل التهنئة بالمولد النبوي الشريف 1445 هـ لتبادلها عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي المتختلفة في ذكرى الاحتفال بيوم تاريخ مولد النبي 2023 صل الله عليه وسلم وإليكم أبرز رسائل التهنئة ما يلي:-

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بميلاد الرسول صل الله عليه وسلم .. كل عام وأنتم بخير.

بماء الورد أهنيكم.. وبنور الرحمن بدعلكم ربما يسعدكم في ذكرى ميلاد الرسول.

ابعث برقيات الزهور والتهائي لكم بقدوم الرسول .. كل عام وأنتم بخير.

أحببت أنا أكون أول المهنيئن بميلاد الرسول.

باقة معطرة بذكر الله مبعوثة لأجمل خلق الله في ذكرى ميلاد الرسول.. كل عام وأنتم بخير.

أدعية المولد النبوي الشريف 2023

يرصد الدستور أبرز أدعية المولد النبوي الشريف 1445/2023 وهى كما يلي:-

اللهم صلب وسلم وبارك على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنشرح بها الصدور.. وتفرج بها الكرب.

اللهم في ذكرى ميلاد نبيك .. أسألك أن تفرج هم كل مهموم وتفرج كرب كل مكروب.. وتصلح حال العباد والبلاد.. إنك على كل شيئ قدير.

اللهم إني أسألكم بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يارب العالمين.