الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

«مجلة الأزهر» تحتفى بذكرى المولد النبوى فى عدد ربيع الأول

مجلة الأزهر
مجلة الأزهر

أصدر مجمع البحوث الإسلامية عدد شهر ربيع الأول من مجلة الأزهر الشريف، وتحتفل المجلة في عددها لهذا الشهر بالذِّكرى العطرة لمولد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بملف خاصٍّ ضمن صفحات المجلة التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ ملف عدد المجلة يضمَّ عددًا من المقالات التراثية للمجلة، هي: (محمد وهل تنسى عظمته؟) لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، و(كيف نُحيي المولد النبوي؟) لفضيلة الشيخ أمين الخولي، محمد خاتم النبيين) لفضيلة الشيخ محمد أحمد العدوي، دعوته-صلى الله عليه وسلم- إلى الاتحاد) لفضيلة الشيخ إبراهيم الجبالي، و(شمس الهداية) لفضيلة الشيخ صادق إبراهيم عرجون.

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"تاريخ الهجرة وحقائق الإسلام".. هدايا مجلة الأزهر للقرَّاء


وأضاف عيَّاد أن ملف العدد يضمَّ –أيضًا- عددًا من المقالات؛ هي: (في رحاب الذِّكرى العطرة) للدكتور عبد الرحمن  محمد المراكبي، و(النموذج النبوي في صناعة الذوق العام) للدكتور محمد عباس المغني، و(مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في الثقافة التركية) للدكتورة منى فوزي حسين، إضافةً إلى عدد من القصائد الشعرية في مديح النبي صلى الله عليه وسلم بموضوع (دوحة الشعر).

 الذكرى العطرة لمولد النبى


فيما أشار الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار مجلة الأزهر، إلى أنَّ المجلة قد أصدرت بمناسبة هذه الذكرى العطرة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، كتابَين هديَّة للقرَّاء؛ بعنوان: (مختَصر من خلاصة سِيَر سيِّد البشر) للشيخ العلَّامة علي بن عطية الشافعي، المعروف بـ (عُلون الحموي) المتوفَّى عام: 936هـ، و(الرسول وسُنته الشريفة) لفضيلة الإمام الأكبر أ.د. عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق، وهما مِن تقديم: الدكتورنظير محمد عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

مجمع البحوث الإسلامية مجلة الأزهر الأزهر الشريف مجلة الأزهر الشريف البحوث الاسلامية الدكتور نظير عي اد

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