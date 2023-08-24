الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"تاريخ الهجرة وحقائق الإسلام".. هدايا مجلة الأزهر للقرَّاء

حقائق الإسلام
حقائق الإسلام

أصدرت مجلة الأزهر الشريف مع عدد شهر (صَفَر) لعام 1445هـ كتابَين هديَّة للقرَّاء؛ بعنوان: (تاريخ الهجرة النبوية وبَدء الإسلام) للشيخ محمود علي الببلاوي، و(حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) للأستاذ عبَّاس محمود العقَّاد، وهما مِن تقديم: الدكتور

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 نظير محمد عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.


وضمَّ كتاب (تاريخ الهجرة  النبوية وبَدء الإسلام) الذي يقع في (192) صفحةً، ثلاثة أقسام؛ هي: أسباب الهجرة النبوية، وهجرة المسلمين إلى الحبشة، وهجرة الحضرة النبوية إلى المدينة المنوَّرة، وحرص فيه مؤلِّفه على نقل المعلومات من مظانها، معتمدًا على أمَّهات كتب السِّير والحديث والتاريخ، ولم يتوقف عند الهجرة وفصولها؛ بل فصَّل القول في رجالها وأحداثها وأحوالها؛ مستعرضًا القول في آثارها ونتائجها.

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه


في حين تناول كتاب (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) الذي يقع في (352) صفحة، أربعة فصول؛ هي: العقائد، والمعاملات، والحقوق، والأخلاق والآداب، وقدَّم فيه مؤلِّفه تعريفًا بالإسلام -عقيدةً وشريعةً وسلوكًا-، وردَّ عنه الأقاويل الباطلة والاتهامات الجائرة التي وجِّهت إليه، مفنِّـدًا الشبهات التي تعتري عقول المشكِّكين والمنكرين؛ كشبهة الشرِّ الموجودة في العالم، وشبهة الخرافة في كثير من العقائد الدينية.

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وأشار العقَّاد في كتابه إلى مزايا العقيدة الإسلامية، وأن النبوَّة في الإسلام جاءت مصحِّحة لكل ما تقدمها من فكرة عنها، وهو ما أعطاها تميزًا وتفردًا عن غيرها، منتهيًا إلى تصور كامل وصحيح عن النبوَّة في الإسلام، دون ما عداها من تصورات أخرى، ثم استعرض مسألة القدر مع التكليف، مبيِّـنًا أنها من كبرى المعضلات عبر العصور وفي جميع المِلل والمذاهب والفلسفات، وأكَّد أن العبادات شعائر توقيفية تؤدَّى وَفق ما جاءت به، مفصِّلًا القول في أركان الإسلام والحقوق فيه، وأنه تفرَّد بنظرة تكفل للإنسان حقَّه وآدميته وحياته وكرامته.

وتنشر مجلة الأزهر الشريف مع عددها الصَّادر بصفة دورية أوَّل كل شهر عربي، ملحقَين هديَّـة لقرَّائها الكرام في التخصُّصات الشرعية والعربية وغيرها، بما يتماشَى والمستجدَّات التي تطرأ على السَّاحة في مختلِف الأصعدة، وهو ما يتَّسق مع أحد أهداف المجلة في كونها أداة تعليم وتوجيه ديني وإصلاحي للمسلمين؛ تعمل على نشر الفكر الإسلامي المستنير الذي يتبنَّاه الأزهر منذ ما يزيد على ألف عام

مجلة الأزهر الشريف تاريخ الهجرة النبوية ب دء الإسلام حقائق الإسلام حقائق الإسلام وأباطيل خصومه الدكتور نظير محمد عي اد

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