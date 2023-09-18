موعد إجازة المولد النبوى 2023 للقطاع الخاص.. وأسعار الحلوى

يتساءل الملايين من موظفي الدولة عن موعد إجازة المولد النبوى 2023 للقطاع الخاص، وذلك منذ إعلان دار الإفتاء المصرية عن استطلاع رؤية شهر ربيع الأول الأسبوع الماضي حيث تبين أن يوم السبت 16 من سبتمبر 2023 الموافق 1 من شهر ربيع الأول 1445 هـ.

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعطيل كافة المصالح الحكومية وشركات القطاع العام عن اجازة المولد يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 - 13 من شهر ربيع الأول 1445 هـ بدلا من يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 - 12 من شهر ربيع الأول 1445 وفقا لقرار إرجاء الإجازات الرسمية وضمها إلى عطلات نهاية الأسبوع.

ويتم فيها منح موظفي القطاعين العام والخاص اجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري فيما عدا الهيئات التي نقدم خدمات حيوية للمواطنين مثل المستشفيات وأقسام الشرطة كما ينص القانون على جواز عمل مؤسسات القطاع الخاص في الاجازات الرسمية مع منح العاملين أجر إضافي أو إجازة مماثلة في يوم آخر.

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف 1445

بدأت كبرى محلات الحلواني في عرض حلوى المولد النبوي المرتبطة بالاحتفالات في مصر منذ العصر الفاطمي وذلك بالتزامن مع موعد إجازة المولد النبوى 2023 للقطاع الخاص حيث جاءت أسعار الحلوى في الأسواق كما يلي:-

متوسط سعر علبة حلوى المولد النبوي الشريف مشكل وزن 1 كيلو سجل نحو 75 جنيه.

متوسط سعر علبة حلوى المولد النبوي الشريف مشكل وزن 2 كيلو سجل نحو 132 جنيه.

متوسط سعر كيلو السمسمية وزن 1 كيلو سجل من 100 - 110 جنيه.

متوسط سعر كيلو الملبن وزن 1 كيلو سجل من 40 - 45 جنيه.

متوسط سعر كيلو الفولية وزن 1 كيلو سجل من 100 - 110 جنيه.

متوسط سعر كيلو الملبن الحبل عيم الجمل وزن 1 كيلو سجل من 180 - 190 جنيه.

متوسط سعر كيلو الحمصية وزن 1 كيلو سجل من 100 - 115 جنيه.

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