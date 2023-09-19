الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمناسبة المولد النبوي.. توزيع حلويات ومواد غذائية ومبالغ مالية لعمال السركي بطور سيناء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء مع العمال

 التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بـ 75 من عمال السركي "النظافة والعمالة المؤقتة"، بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء. 

وأثنى محافظ  جنوب سيناء، على الدور الذي يقومون به وعملهم الجاد في مجال الحفاظ علي نظافة وجمال المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق لها. 

هدايا المحافظ للعمال 

وسلم المحافظ خلال اللقاء كراتين مواد غذائية، ولحوم، ومبالغ مالية، وحلاوة المولد بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، مهنئا إياهم بهذه الذكرى العطرة، و مطالبا ببذل المزيد من الجهود والحفاظ دائما علي المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها، حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظ على لقاء عمال النظافة ( عمال السركي) وخاصة في المناسبات المختلفة علي مدار العام مكافأتهم وتقديم الدعم المعنوي والعيني لهم، والتعرف علي مشكلاتهم وتحفيزهم تقديرا لدورهم. 

محافظ جنوب سيناء يلتقي 100 شاب ضمن البرنامج التدريبي " دورنا"

وفي سياق آخر، وفي إطار حرصه على لقاء الشباب والفتيات للتوعية وبث روح الإيجابية والانتماء، التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء أمس ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس مدينة شرم الشيخ بعدد 100 متدرب من 27 محافظة مصرية ضمن البرنامج التدريبي" دورنا" لتأهيل الكوادر والقيادات من الشباب والفتيات، والذي يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب، ليصبحوا مواطنين فاعلين يقومون بأدوار قيادية في المجال المحلي.

 ويعمل البرنامج علي خلق مساحات للمشاركة وفرص مع العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية لتحقيق التغيير الإيجابي والمساهمة في التغيير المستدام في مجتمعاتهم وبالتالي الحفاظ علي الدافع إلى التغيير الاجتماعي، وذلك ما يصب في رؤية مصر 2030.

يشار إلى أنه يقوم بتنفيذ البرنامج جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء.

العمالة المؤقتة النظافة جنوب سيناء طور سيناء مبالغ مالية حلاوة المولد

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