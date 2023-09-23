موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف العلاوة الاستثنائية لمواجهة غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العلاوة الاستثنائية لمواجهة غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس سيتم صرفها بداية من 1 نوفمبر، بحيث يتم صرف زيادة قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات بأثر رجعي من شهر أكتوبر.

وأضاف "عوض"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي وجه بصرف حزمة حماية اجتماعية في شهر نوفمبر 2022، حيث قرر تخصيص منحة قدرها 300 جنيه، وفي هذا العام قرر زيادة الـ 300 جنيه إلى 600 جنيه، وهذه الزيادة سيستفيد منها 11.1 مليون مستفيد.

32 مليار جنيه تكلفة علاوة غلاء المعيشة

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن تكلفة تقرير المنحة الجديدة التي تقدر بنحو 300 جنيه شهريًا تبلغ 32 مليار جنيه سنويًا، معقبًا: "في العام الماضي كل من كان يصرف معاشًا تقرر له 300 جنيه زيادة وصرفها وأصبحت موجودة في معاشه الآن، وهذا العام سنقوم بزيادة 300 جنيه أخرى".