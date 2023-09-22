عاجل.. التأمينات الاجتماعية: صرف علاوة غلاء المعيشة فى نوفمبر المقبل بأثر رجعى

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الرئيس السيسي، أعلن في بني سويف عن حزمة حماية اجتماعية جيدة، مؤكدًا أنه بمجرد الإعلان عنها اجتمعنا ووضعنا التوجيهات موضع التنفيذ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن المساهمة مع الخزانة العامة للدولة جزء لا بد أن يخرج بقانون وآخر قرار من رئاسة الوزراء، مشيرًا إلى أن مجلس النواب دور الانعقاد في الأسبوع الأول من أكتوبر وصرف المعاشات يوم 1 أكتوبر، ولن يكون هناك قانون لصرف المنحة المقررة، وبسبب ذلك سيتم صرفها في نوفمبر بأثر رجعي.

11 مليون مواطن يستفيدون من المنحة

وأكد أن 11 مليون مواطن يستفيدون من هذه المنحة بإجمالي تكلفة سنوية 32 مليار جنيهًا سنويًا، موضحًا أن الهدف منها رفع المعاناة عن المواطنين وهي في مقدمة الأولويات.

وأشار إلى أن إجمالي المعاشات التي كانت تصرف في السنة المالية 2013 و2014 ، كانت 86 ونصف مليار جنيه، وفي والعام المالي 2022 و2023، المعاشات وصلت إلى 340 مليار جنيه.