رسائل تهنئة المولد النبوي 2023.. 7 عبارات جميلة ومتنوعة

زاد البحث عن رسائل تهنئة المولد النبوي 2023/1445 عبر الهواتف مع اقتراب الاحتفال بميلاد الرسول صل الله عليه وسلم حيث تعد من المناسبات الدينية التي يحتفل بها الملايين من المسلمين ويتبادلون فيها عبارات التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، تويتر).

رسائل تهنئة المولد النبوي 2023/1445 عبر الهواتف

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي 2023/1445 عبر الهواتف والتي يعايد بها الملايين من المسلمين في كافة بقاع العالم بعضهم على بعض ولعل أبرزها ما يلي:-

أرسل لكم باقات التهاني في ميلاد سيد خلق الله صل الله عليه وسلم.. كل عام وأنتم بخير.

انتشر النور والسرور بقدوم الرسول .. كل عام وأحبتي بخير وسعادة.

ابعث باقة من الزهور للتهنئة بمولد النبوي.

أكثروا من الذكر والعبادة .. في ميلاد الرسول.

بماء الورد أهنيكم .. وبنور نبينا بهنيكم.. كل عام وأنتم بخير.

حبيت أكون أول المهنئين بقدوم المولد النبوي الشريف.. كل عام وأنتم بخير.

كل البشر تنادي وتهنئ بمولد الهادي.

موعد المولد النبوي الشريف 1445

يحيل يوم الأربعاء المقبل 27 سبتمبر 2023 الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1445 هـ الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صل الله عليه وسلم والتي تعد مناسبة دينية خاصة عند الملايين من المسلمين حيث يحرصون على الاحتفال من خلال الصيام والصلاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال والاقتداء بالنبي في الأقوال والأعمال.

ويحتفل المصريين من خلال التجمعات العائلية وتناول حلوى المولد النبوي الشريف والتي تعد طقسا خاصا للاحتفالات المصرية وإقامة الليالي المحمدية والتي يتم إنشاد الأناشيد فيها والأشعار الإسلامية التي يتم إحياء ذكرى المولد النبوي من خلالها.

موعد إجازة المولد النبوي في مصر 1445

يحصل المصريين على إجازة يوم الخميس المقبل 28 سبتمبر 2023 الموافق 13 من شهر ربيع الأول 1445 هـ، وذلك بدلًا من يوم الأربعاء وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بإرجاء الإجازات الرسمية في منتصف الأسبوع، وضمها إلى عطلات نهاية الأسبوع تفادي لتعطيل مصالح المواطنين.