الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رسائل تهنئة المولد النبوي 2023.. 7 عبارات جميلة ومتنوعة

المولد النبوي
المولد النبوي

زاد البحث عن رسائل تهنئة المولد النبوي 2023/1445 عبر الهواتف مع اقتراب الاحتفال بميلاد الرسول صل الله عليه وسلم حيث تعد من المناسبات الدينية التي يحتفل بها الملايين من المسلمين ويتبادلون فيها عبارات التهاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، تويتر).

رسائل تهنئة المولد النبوي 2023/1445 عبر الهواتف

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي 2023/1445 عبر الهواتف والتي يعايد بها الملايين من المسلمين في كافة بقاع العالم بعضهم على بعض ولعل أبرزها ما يلي:-

  • أرسل لكم باقات التهاني في ميلاد سيد خلق الله صل الله عليه وسلم.. كل عام وأنتم بخير.
  • انتشر النور والسرور بقدوم الرسول .. كل عام وأحبتي بخير وسعادة.
  • ابعث باقة من الزهور للتهنئة بمولد النبوي.
  • أكثروا من الذكر والعبادة .. في ميلاد الرسول.
  • بماء الورد أهنيكم .. وبنور نبينا بهنيكم.. كل عام وأنتم بخير.
  • حبيت أكون أول المهنئين بقدوم المولد النبوي الشريف.. كل عام وأنتم بخير.
  • كل البشر تنادي وتهنئ بمولد الهادي.

مروة ناجي والحكلاوي والتهامي.. خريطة أمسيات الاحتفال بذكرى المولد النبوي

موعد المولد النبوي الشريف 1445

يحيل يوم الأربعاء المقبل 27 سبتمبر 2023 الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1445 هـ الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صل الله عليه وسلم والتي تعد مناسبة دينية خاصة عند الملايين من المسلمين حيث يحرصون على الاحتفال من خلال الصيام والصلاة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال والاقتداء بالنبي في الأقوال والأعمال.

ويحتفل المصريين من خلال التجمعات العائلية وتناول حلوى المولد النبوي الشريف والتي تعد طقسا خاصا للاحتفالات المصرية وإقامة الليالي المحمدية والتي يتم إنشاد الأناشيد فيها والأشعار الإسلامية التي يتم إحياء ذكرى المولد النبوي من خلالها.

txt

موعد إجازة المولد النبوي 2023 في البنوك المصرية

txt

بالأنوار والأغانى.. الشوادر تفترش الشوارع لاستقبال المولد النبوى الشريف (صور)

موعد إجازة المولد النبوي في مصر 1445

 يحصل المصريين على إجازة يوم الخميس المقبل 28 سبتمبر 2023 الموافق 13 من شهر ربيع الأول 1445 هـ، وذلك بدلًا من يوم الأربعاء وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بإرجاء الإجازات الرسمية في منتصف الأسبوع، وضمها إلى عطلات نهاية الأسبوع تفادي لتعطيل مصالح المواطنين.

اقرأ أيضا 

أدعية المولد النبوي الشريف 1445

رسائل تهنئة المولد النبوي تهنئة المولد النبوي المولد النبوي المولد النبوي 2023 1445 ميلاد الرسول موعد المولد النبوي

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية 2023 .. وألوان البطاقات الخدمية

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وموعد إعلان النتائج

رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

موعد صرف الزيادة الجديدة لـ المعاشات ومنحة تكافل وكرامة 2023

أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات والمجمعات

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص .. الإجازات الرسمية المتبقية

موعد بداية الدراسة 2024 لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات

المصروفات الدراسية للعام الجديد 2023- 2024 .. والفئات المعافاة

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بعد انتقال ملكيتها للصندوق السيادى.. التخطيط: لا مساس بحقوق العاملين بالقابضة للتأمين

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

رفعت ضده دعوى خلع.. تفاصيل تعدي عاطل على أشقاء زوجته بالمطرية

أهالى كفرشكر يشكرون الرئيس على إنشاء موقف عمومى للسيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟