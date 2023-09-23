مروة ناجي والحكلاوي والتهامي.. خريطة أمسيات الاحتفال بذكرى المولد النبوي

يحيي عدد من المطربين والفرق الدينية والمنشدين أمسيات خاصة للجمهور على مدار الأيام المقبلة، احتفالا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتنظم نقابة الصحفيين أمسية بمناسبة المولد النبوي الشريف يحييها الشيخ محمود التهامى تحت عنوان "الليلة المحمدية" يوم الثلاثاء المقبل على خشبة مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويشدو التهامى بعدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية في حب رسول الله من بينها "قمر سيدنا النبى، صعايدة يا رسول الله، ياهو".

فيما تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية بالمولد النبوى الشريف تقام الثلاثاء المقبل على خشبة المسرح الكبير ويحييها كل من المطربة مروة ناجى ونجوم دار الأوبرا كل من المطرب طه حسين، والمطرب محمد عبد الحميد، والمطرب إبراهيم فاروق، والمطرب تامر نجاح بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام،في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتنظم ساقية عبد المنعم الصاوي الأربعاء المقبل حفل إنشاد ديني لفرقة نظرة، والتي تقدم عدد من الابتهالات الدينية احتفالا بذكرة المولد النبوي الشريف وعيد ميلاد الفرقة الثاني في تمام الساعة الثامنة مساء على خشبة مسرح النهر.

ويقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي أمسية فنية شعرية لفرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني وفرقة المركز الموسيقية مع الشاعر الكبير محمد بهجت، يوم الإثنين المقبل بمسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وتقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال وفي إطار الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، ويتضمن برنامج الأمسية باقة من المدائح النبوية الخاصة بالمناسبة العزيزة على قلوب جميع المسلمين حول العالم، والمصريين منهم خاصة، حيث يحرص المصريون على الاحتفاء بذكرى المولد النبوي

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني احتفالية خاصة احتفالا بالمولد النبوي وذلك بحفل يحييه شيخ المداحين أحمد الكحلاوي يوم الخميس المقبل الموافق يوم ٢٨ سبتمبر الجاري وذلك على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، ومن المقرر أن تنقل قناة الحياة الفضائية الحفل للجمهور.

موعد إجازة المولد النبوي

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار بمنح الموظفين العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من الأربعاء 27 سبتمبر 2023.