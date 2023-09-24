بالأنوار والأغانى.. الشوادر تفترش الشوارع لاستقبال المولد النبوى الشريف (صور)

حالة من الاستعدادات تشهدها مختلف الشوارع والأحياء لاستقبال المولد النبوي الشريف، والذي يعتبر أبرز المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون ويحتفلون بها وفقًا للتقويم الهجري، سيصادف المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445، في حين يصادف تاريخ المولد النبوي في العام الميلادي 2023 يوم 27 سبتمبر.

المولد النبوي الشريف

ووفقًا للتوقعات، سوف يحل علينا المولد النبوي في يوم الأربعاء، 27 سبتمبر 2023، ومن المقرر أن يتم تأجيل إجازة المولد النبوي إلى يوم الخميس لتتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع، وهما الجمعة والسبت، التي تُعتبر إجازة رسمية للموظفين.

وقبل أيام من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بدأت العديد من المحال والشوادر في الاستعدادات الخاصة لاستقبال تلك المناسبة الدينية والتي يعتبر أهم ما يميزها هو شراء حلوى المولد النبوي والعروسة.

وبالفعل بدأت الشوادر في العديد من المناطق في الاستعدادات والتزين لاستقبال المولد النبوي، حيث تم تعليق الأنوار من كافة الاتجاهات وتشغيل الأغاني الدينية التي تتعلق بتلك المناسبة، علاوة على تزيين الشوادر بمزيد من الحلوى وعرائس المولد ووضع العديد من الأنوار الملونة عليها لكي تعطيها شكلًا جماليًا واحتفاليًا يجذب المواطنين لتلك الشوادر.

احتفالات المولد النبوي الشريف

يقول محمد علي، صاحب إحدى الشوادر بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إنه منذ قرابة أسبوعين بدأ في الاستعدادات المختلفة لاستقبال المولد النبوي الشريف، من خلال وضع علب الحلوى والعرائس في شادر خاص ومحاوطته بالفراشة والأنوار التي تعلق في العقارات المجاورة وصولًا للشادر.

وأكد كمال طارق، صاحب إحدى الشوادر بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن الإقبال كبيرًا من قبل المواطنين على مدار الأيام الجارية، مشيرًا إلى أن أصحاب الشوادر حريصين على تزيين الشوادر بالأنوار والأغاني لجذب مزيد من المواطنين على شراء الحلوى بدلًا من أي مكان آخر.

كما أضاف محمود عماد، صاحب إحدى الشوادر الموجودة بمنطقة إمبابة، أنه حرص على الاستعداد لاستقبال المولد النبوي من خلال استئجار الفراشة والأنوار الملونة وتزيين الشادر بها، بجانب تشغيل الأغاني الدينية والشعبية لإضفاء مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي على المواطنين.

أسعار حلوى المولد

وتنوعت أسعار الحلوى داخل الشوادر، حيث أن سعرعلبة حلوى المولد النبوي الصغيرة وزن 2 كجم يصل لـ132 جنيهًا، فيما يبلغ سعر علبة حلوى المولد النبوي الصغيرة وزن 1 كيلو جرام نحو 65 جنيهًا، يبلغ سعر علبة حلوى المولد النبوي الصغيرة الـ10 قطع نحو 145 جنيهًا.

الشوادر تفترش الشوارع لاستقبال المولد النبوى الشريف

الشوادر تفترش الشوارع لاستقبال المولد النبوى الشريف

الشوادر تفترش الشوارع لاستقبال المولد النبوى الشريف