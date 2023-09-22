موعد إجازة المولد النبوي 2023 وعدد أيام الإجازة.. من الموضوعات التي ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث “جوجل” فى الساعات الماضية .

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

موعد إجازة المولد النبوي 2023 وعدد أيام الإجازة

أعلن مجلس الوزراء أن إجازة المولد النبوى الشريف هى يوم الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر بدلا من يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، عملا بالقرار الحكومي الخاص بترحيل الإجازات حتى يتمكن الموظفون والعاملون الحصول على أكثر إستفادة من ايام الأجازات .

وأكد بيان مجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” أن إجازة المولد النبوى الشريف 2023 هى إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة والمصالح الحكومية والوزرات وكذلك لجميع العاملين فى القطاع الخاص أحتفالات بهذه المناسبة الدينية.

موعد إجازة المولد النبوي 2023 فى البنوك

من ناحيته، أعلن البنك المركزى المصري مؤخرًا، عن تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجرية.

وأوضح البنك المركزى، في بيانه، أنه من المقرر استئناف العمل بعد إجازة المولد النبوي 2023 صباح يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.

وبعد تحديد موعد إجازة المولد النبوي 2023 في مصر يحصل بذلك الموظفون على إجازة 3 أيام بتلك المناسبة الدينية .

ويحل موعد المولد النبوي الشريف 2023 يوم الأربعاء 27 سبتمبر الموافق 12 ربيع الأول 1445

أفضل الأدعية بمناسبة المولد النبوى الشريف

-يا رب أنت غنى كل فقير وعزة كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف فحاشى يا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك فما من مخلوق يعتصم بك من دون خلقي فتكيده.

-ربي نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.

-اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تصلِ وتسلم وتبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من دب من الورى على الثرى وخير من أظلت هامته السماء.