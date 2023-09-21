الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حصريًا.. قناة الحياة تبث احتفالية المولد النبوي بقصور الثقافة

الحياة
الحياة

اتفق الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني مع الإعلامي محمود التوني رئيس قناة الحياة على بث حفلتي المولد النبوي الشريف.

يأتي ذلك في ضوء البروتوكول المبرم بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

قناة "الحياة" تذيع حفل المايسترو سليم سحاب بنقابة الصحفيين الليلة

قناة الحياة تطلق برنامجًا جديدًا باسم "بلدى" احتفالًا بعيد الفلاح المصرى الـ71

والحفل يحييه شيخ المداحين أحمد الكحلاوي يوم ٢٨ سبتمبر من مسرح السامر بالعجوزة واحتفالية مصر ٥٠٠٠ و٥٠ سنة عبور الخاصة بنصر أكتوبر التي سيحييها النجم الكبير علي الحجار يوم الرابع من أكتوبر من مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

وصرح عبد المنعم أن هذه هي المرة الأولى التي سنبث فيها حفلات الهيئة العامة لقصور الثقافة على الهواء مباشرة، وتوجه بالشكر للشركة المتحدة وقناة الحياة للدعم في انتشار أنشطة الهيئة.

الحياة المولد النبوي احتفالية حصريا احتفال

مواد متعلقة

4 أكتوبر.. انطلاق أولى حلقات "على باب العمارة" على واتش إت

الأحد.. محمود عبدالمغني يكشف أسراره الخاصة فى "واحد من الناس"

بمناسبة المولد النبوى.. "ولد الهدى" عنوان ملتقى الهناجر الثقافى الثلاثاء

"هاحكيلكم حكاية".. برنامج جديد لـ سناء منصور على "سوشيال ميديا" قناة dmc

"مصريات".. برنامج جديد لجاسمين طه زكى على "سوشيال ميديا" قناة dmc

تفاصيل الحلقة الثالثة من "كابيتانو مصر" على قناة on الليلة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يستقبل ضيوف ونجوم دورته الأولى (صور)

بحضور شيكو وأكرم حسني.. نادر حمدي يحتفل بعيد ميلاده

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

صلاح يسجل وليفربول يصعق لاسك لينز بثلاثية فى الدورى الأوروبى

"التأمينات" تكشف موعد تطبيق زيادة المعاشات بعد قرار الرئيس

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

"عركة الخواجة".. تفاصيل مشاجرة أوسوريو مع الجهاز الفنى لبيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)