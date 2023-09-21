حصريًا.. قناة الحياة تبث احتفالية المولد النبوي بقصور الثقافة

اتفق الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني مع الإعلامي محمود التوني رئيس قناة الحياة على بث حفلتي المولد النبوي الشريف.

يأتي ذلك في ضوء البروتوكول المبرم بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

والحفل يحييه شيخ المداحين أحمد الكحلاوي يوم ٢٨ سبتمبر من مسرح السامر بالعجوزة واحتفالية مصر ٥٠٠٠ و٥٠ سنة عبور الخاصة بنصر أكتوبر التي سيحييها النجم الكبير علي الحجار يوم الرابع من أكتوبر من مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

وصرح عبد المنعم أن هذه هي المرة الأولى التي سنبث فيها حفلات الهيئة العامة لقصور الثقافة على الهواء مباشرة، وتوجه بالشكر للشركة المتحدة وقناة الحياة للدعم في انتشار أنشطة الهيئة.