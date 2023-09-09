السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قناة الحياة تطلق برنامجًا جديدًا باسم "بلدى" احتفالًا بعيد الفلاح المصرى الـ71

برنامج جديد باسم
برنامج جديد باسم بلدي

تطلق شبكة تليفزيون قناة الحياة برنامجًا جديدًا عن الفلاح المصري،  في العاشرة مساءً، باسم "بلدي" من داخل محافظات مصر، باعتبار الفلاح المصري شريك الدولة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، حيث يعرض أول حلقة احتفالًا بعيد الفلاح المصري السنوي الـ71 .

ويأتي برنامج "بلدي" الذي يعرض أسبوعيًا، لعرض الإنجازات التي تمت من قبل الدولة لدعم ومساندة الفلاح، وعززت الدولة المصرية من استراتيجيات دعم الفلاح والتي بدأتها خلال السنوات الماضية.

ولأول مرة يدير الفلاح الحوار والنقاش مع الفلاحين لعرض طلباتهم ومقترحاتهم، مع عرض حياة الفلاح مع أسرته.

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