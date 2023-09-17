قناة "الحياة" تذيع حفل المايسترو سليم سحاب بنقابة الصحفيين الليلة

تذيع قناة الحياة حصريًا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء احتفالية نقابة الصحفيين بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش، والتي يحييها المايسترو الكبير سليم سحاب.

يحيى المايسترو الكبير سليم سحاب احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، حيث تقام الاحتفالية على مسرح النقابة تحت رعاية وزارة التضامن.

يقود المايسترو الكبير سليم سحاب خلال الاحتفالية كورال أبناء مصر، ويقدم مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش.

يأتي هذا الحفل الثاني بنقابة الصحفيين، وذلك بعدما قدمت حفلًا ناجحًا للمطرب علي الحجار، وتمت إذاعته حصريًا عبر قناة "الحياة".

وأكد مؤخرًا خالد البلشى، نقيب الصحفيين، أن الاحتفالية الكبرى يحييها المايسترو الكبير سليم سحاب، الذي يقود كورال أبناء مصر على مسرح النقابة برعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح نقيب الصحفيين أن المايسترو سليم سحاب سيقدم فى هذه الاحتفالية مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش، ويعد هذا الاحتفال الثاني الذي تنظمه النقابة احتفالًا بمئوية سيد درويش، الذي يعد أحد أهم الأسماء والنوابغ الفنية، التي صاغت الموسيقى العربية الحديثة، والمجدد الأبرز، والذى ارتبطت أعماله بهموم الشعب في فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية في مصر والعالم العربي.

ووجه نقيب الصحفيين الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لرعايتها الاحتفالية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون هو استمرار للتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعى، التى ترعى مسابقة المتفوقين من أبناء الصحفيين عبر رعاية من بنك ناصر الاجتماعى، بالإضافة إلى جهود الوزيرة في فتح مكتب للتأمينات بمقر النقابة في إطار تعاونها الدائم في كل ما يخص الصحفيين.



من جانبه أشار محمود كامل، وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية إلى أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي هو بداية لأنشطة ثقافية وفنية عديدة تستهدف تعريف الأجيال الجديدة برموز الثقافة والفن، الذين يمثلون قوة مصر الناعمة، الذين قدموا لمصر أدوارًا وطنية على مدار تاريخ مصر الحديث.



كما وجه الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على رعايتها لكورال أبناء مصر، وأشار كامل إلى اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية، وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

كما وجه الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشي على جهوده الكبيرة في التحضير للاحتفالية الكبرى وخروجها للنور.