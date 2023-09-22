الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023

المولد النبوي
المولد النبوي

بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف، الذي يعد من أبرز المناسبات الدينية الجليلة التي ينتظرها المسلمون بين العام والآخر، ويتبادل المسلمون التهاني بمولد خير البشر محمد -عليه السلام-، ففي مولده فتحت أبواب العلم والإيمان والتوحيد.

ويبحث معظم الأشخاص عن برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023. وفيما يأتي برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف:

 

برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023

- بمناسبة هذا اليوم العظيم أتقدم إلى حضراتكم بأسمى آيات التقدير وأطيب الأمنيات، وأسأل الله تعالى أن تكونوا من المقبولين عنده، وأن تنالوا شفاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- لفرحتكم ببركة هذا اليوم المبارك. 

- مع اقتراب عيد المولد النبوي الشريف أسأل الله تعالى أن تكتمل فرحتكم براحة بال عظيمة وسرور لا ينقطع، وأن يتقبل الله تعالى صلاتكم على رسوله الكريم وأن يجعل أعمالكم كلها صالحة وخالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى.

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- في عيد المولد النبوي المبارك أتقدم بأعظم التهنئات إلى حضرتكم، وأتمنى لكم عمرًا مديدًا وعيشًا سعيدًا، وأسأل الله تعالى أن تكون كل أيامكم طاعات وصلاة على رسول الله، وأن تكونوا من أهل الجنة إن شاء الله تعالى.

- كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد المولد النبوي المبارك، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تناله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون ممن يحبهم ويحبونه، وأن يعيده الله تعالى علينا وعليكم بكل خير إنه خير مسؤول.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 بالكيلو والقطعة وموعد إجازة المولد النبوي الشريف

مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2023

رسائل تعبر عن الفرح بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف 

  • عمّ الفرح والعيد تجدد بميلاد سيد الخلق محمد، نبارك لكم ميلاد منقذ البشرية.
  • النور في الكون انتشر ابتهاجًا بميلاد سيد البشر نبينا شفيعنا في يوم المحشر.
  • عمت الأفراح كل وادي بعد أن نادى المنادي ولد المصطفى الهادي، متباركين.
  • للغالي أحلى تحية معطرة بالزهور الندية هدية مولد محمد خير البرية، متباركين.
  • نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد.
  • بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤاد.
  • يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.
  • بالخير مسيتك وبماء الورد رشيتك، وبمولد النبي هنيتك، وكل عام والجميع بألف خير.
  • رحمة الله تجلت للأنام برسول الله وآل الكرام ولد المرسل هادينا الهمام هنئوا بعضكم يا مؤمنين.
  • بشرى بعبير الأعياد، قرآن الله إلى البشر، بشرى للحاضر والبادي ولد الهادي.
  • ملأت الكون يا طه سرورًا، وفاحت ذاتك المثلى حبورًا، لقد زينت الدنيا عطرًا ونورًا، وقد أسقيتها ماءً طهورًا.
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