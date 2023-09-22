بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف، الذي يعد من أبرز المناسبات الدينية الجليلة التي ينتظرها المسلمون بين العام والآخر، ويتبادل المسلمون التهاني بمولد خير البشر محمد -عليه السلام-، ففي مولده فتحت أبواب العلم والإيمان والتوحيد.

ويبحث معظم الأشخاص عن برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023. وفيما يأتي برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف:

برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023

- بمناسبة هذا اليوم العظيم أتقدم إلى حضراتكم بأسمى آيات التقدير وأطيب الأمنيات، وأسأل الله تعالى أن تكونوا من المقبولين عنده، وأن تنالوا شفاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- لفرحتكم ببركة هذا اليوم المبارك.

- مع اقتراب عيد المولد النبوي الشريف أسأل الله تعالى أن تكتمل فرحتكم براحة بال عظيمة وسرور لا ينقطع، وأن يتقبل الله تعالى صلاتكم على رسوله الكريم وأن يجعل أعمالكم كلها صالحة وخالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى.

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- في عيد المولد النبوي المبارك أتقدم بأعظم التهنئات إلى حضرتكم، وأتمنى لكم عمرًا مديدًا وعيشًا سعيدًا، وأسأل الله تعالى أن تكون كل أيامكم طاعات وصلاة على رسول الله، وأن تكونوا من أهل الجنة إن شاء الله تعالى.

- كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد المولد النبوي المبارك، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تناله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون ممن يحبهم ويحبونه، وأن يعيده الله تعالى علينا وعليكم بكل خير إنه خير مسؤول.

رسائل تعبر عن الفرح بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف