أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 بالكيلو والقطعة وموعد إجازة المولد النبوي الشريف

مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي 2023، بدأ المواطنون في البحث عن أسعار حلاوة المولد النبوي 2023، استعدادًا لشرائها من الأسواق والمحال وإهدائها للمحبين. إذ تُعدّ حلوى المولد من أهم العادات المصرية المتوارثة من العصر الفاطمي احتفالًا بالذكرى العطرة.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2023

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية أسعار حُلوى المولد النبوي 2023 في الأسواق وموعد الاحتفال بـ المولد النبوي، على النحو التالي:

- يبلغ متوسط سعر علبة حلاوة المولد النبوي وزن 2 كيلو: نحو 132 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر علبة حلاوة المولد النبوي وزن 1 كيلو: نحو 75 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر كيلو السمسمية: من 100 إلى 110 جنيهات.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الملبن السادة: من 40 إلى 45 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الفولية: من 100 إلى 110 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الملبن الحبل عين الجمل: من 180 إلى 190 جنيها.

- يبلغ متوسط سعر كيلو الحمصية: من 100 إلى 115 جنيها.

أسعار حلوى المولد بالقطعة في المحلات 2023

- بلغ سعر 2 قرص حمصية بسعر 34 جنيهًا.

- 3 قرص (1 علف + 2 حمصية ) بسعر 55 جنيهًا.

- 6 قرص حمص ميني بسعر 34 جنيهًا.

- 6 قرص مشكل ميني بسعر 40 جنيهًا.

- برازق بسعر 125 جنيهًا.

- بسيمة بندق صغير بسعر 48 جنيهًا.

- بسيمة بندق كبير بسعر 90 جنيهًا.

- بسيمة فسدق صغير بسعر 42 جنيهًا.

- بندق مشكلت ( حلوى مصنوعة من مزيح الشوكولاتة والبندق) بسعر 65 جنيهًا.

- بندق صغير بسعر 140 جنيهًا.

- جوز هند فستق صغير بسعر 58 جنيهًا.

- جوز هند فستق صغير كبير بسعر 70 جنيهًا.

- جيلي فواكه بسعر 25 جنيهًا.

- حلوى حمام بسعر 38 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد 2023 في الأسواق

يُشار إلى أنَّ هذه الأسعار قد تكون مُتغيّرة من محال لآخر وفي الأسواق الشعبية بفارق ليس بعيد عن المذكورة أعلاه.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

يُذكر أن إجازة المولد النبوي الشريف، تكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 المقبل لـ جميع الموظفين في القطاع الخاص والحكومي، ويتم ترحيل الإجازة لـ يوم الخميس 28 سبتمبر 2023.