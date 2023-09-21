رسميا.. موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع العاملين

مع اقتراب احتفالات مولد النبي، شغل أذهان المواطنين في جميع المؤسسات والهيئات بالدولة معرفة موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع العاملين، حيث كشف مجلس الوزراء عن ميعاد يوم إجازة المولد النبوي الشريف، موضحا أنها ستكون مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في الدولة، وسوف تكون الأسبوع المقبل، وسيستفيد منها جميع العاملين في الوزارات وبالمصالح الحكومية، والهيئات العامة وفي القطاع العام والخاص.

موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع العاملين

وتستعرض "الدستور" خلال هذا التقرير إجازة المولد النبوي الشريف 2023 لكافة الموظفين في مصر.

وطبقا لمنشور رئاسة مجلس الوزارء، فإن إجازة المولد النبوي يوم الخميس الموافق يوم 28 -9-2023.

وأعلن المعهد القومي بالبحوث الفلكية أنّ موعد المولد النبوي الشريف هجريا، في يوم الأربعاء الموافق 12 ربيع أول، والموافق ميلاديا 27 سبتمبر 2023 الجاري، وذلك طبقا لقرار ترحيل الإجازات الصادر من خلال مجلس الوزراء.

آخر إجازات 2023.. الإجازات المتبقية من العام الحالي

وعقب الانتهاء من إجازة المولد ستأتي العطلة الرسمية ليوم 6 أكتوبر القادم، وبذلك ستكون آخر الإجازات الرسمية بعام 2023.

موعد إجازة المولد النبوي للبنوك 2023

أعلن البنك المركزي المصري منذ أمس الأربعاء الموافق 20 من سبتمبر 2023 عن ميعاد إجازة المولد النبوي للبنوك في 2023، وأكد البنك المركزي المصري أن سيكون يوم الخميس الموافق 28 من سبتمبر 2023 هو إجازة رسمية بمناسبة "المولد النبوي الشريف 2023".

وستستمر إجازة البنوك الحكومية والبنوك الخاصة العاملة لثلاثة أيام وهي أيام الخميس وإضافة إلى يوم الجمعة ويوم السبت وهما عطلة أسبوعية.

وأوضح المركزي أن القرار سيشمل البنوك الحكومية والبنوك الخاصة العاملة، ليبدأ العمل في كافة البنوك مع صباح يوم الأحد الموافق 1 من أكتوبر 2023.

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توزيع 50 طن لحوم أضاحي على الأسر بمناسبة المولد النبوي

وبمناسبة احتفالات المولد النبوي، قامت وزارة الأوقاف بالإعلان عن توزيع 50 طن من لحوم الأضاحي على كافة الأسر الأولى بالرعاية بداية من الجمعة المقبلة، وذلك يكون في إطار الدور الاجتماعي للوزارة، وأيضا من خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

كما أن طرحت وزارة التموين حلوى المولد بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تكون مخفضة بنسبة 25%، حيث سيبلغ سعر العبوة وزن كيلوجرام عقب خصم 25% حوالي 100 جنيه، بينما تكون علبة 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه.