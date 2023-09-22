بالتزامن مع قرب موعد المولد النبوي الشريف، حرص المواطنون على معرفة أسعار حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية 2023 في مصر عبر محرك البحث الأشهر “جوجل”.

وتعد حلاوة المولد من أهم مظاهر الاحتفال بمولد النبي، وتتنوع أسعار حلاوة المولد طبقا لنوعها وحجمها ومكان بيعها، وحيث أن شهدت أسعار حلاوة المولد لعام 2023 وجود تفاوت ملحوظ.

أسعار حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية 2023 في مصر

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية، أسعار حلاوة المولد 2023 في المجمعات الاستهلاكية والمحلات.

أسعار حلاوة المولد 2023 في المجمعات الاستهلاكية

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة طرحت في المجمعات الاستهلاكية حلوى المولد النبوي الشريف وتكون بجودة عالية وأسعار مناسبة ووجود تخفيضات تصل إلى 25%.

وجاءت أسعار حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية وعلى النحو التالي:

سعر علبة حلاوة المولد 1 كيلو مشكل 100 جنيه.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد 2 كيلو مشكل 200 جنيه.

وصل سعر علبة حلاوة المولد حلاوة المولد وزن 3 كيلو سادة 350 جنيه.

وصل سعر علبة حلاوة المولد وزن 5 كيلو سادة 600 جنيه.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد وزن 2 كيلو فاخرة مكسرات 300 جنيه.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد وزن 3 كيلو فاخرة مكسرات 450 جنيهًا.

بلغ سعر علبة حلاوة المولد وزن 5 كيلو فاخرة مكسرات بسعر750 جنيهًا.

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أسعار حلاوة المولد 2023 في أحد المحلات المشهورة

ويعد المحل من أشهر المحلات في مصر لبيع حلاوة المولد وقد جاءت أسعار حلاوة المولد في محل الحلويات على النحو التالي: