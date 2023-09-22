الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أنشطة دعوية وندوات دينية فى احتفالات المولد النبوى بالقليوبية

أنشطة دعوية وندوات
أنشطة دعوية وندوات دينية فى احتفالات المولد النبوي

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية انطلاق احتفالات المديرية بالمولد النبوي الشريف تحت شعار «ميلاد رسول الإنسانية» والتي تضم أنشطة دعوية وندوات دينية على مستوى القليوبية وتتناول موضوعات جوانب العظمة في الرسالة المحمدية.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن برنامج الاحتفال مستمر في كل المساجد والإدارات التابعة تحت هذا الموضوع، مشيرا إلى أن جوانب العظمة في الرسالة المحمدية تظهر فى كل الجوانب الحياتية والدنيوية والسلوكية بجانب الجانب التشريعي ومفردات العبادة ومناسك الطاعة.

 الرسالة المحمدية تميزت بالشمولية والعموم والمرونة

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن الرسالة المحمدية تميزت بالشمولية والعموم والمرونة ومراعاة مقتضى الحال ومقتضى الزمان والمكان وعدم جمود النص الشرعى وصلاحيته لكل زمان ومكان فيما عدا الثوابت الشرعي المتفق عليها بين جميع علماء الأمة وهو ما جعل الرسالة المحمدية تتصف بالعالمية لكونها جاءت لكل الناس على إختلاف جنسياتهم وأعراقهم ودياناتهم.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف أن المشاركين في أعمال ندوات وقوافل الاحتفالية في المساجدا تناولوا قيام  الرسالة العظيمة بالتوجيه لممارسة الرحمة والمحبة والتعاون ونشر روح السلام والأمان المجتمعى بين كل بنى البشر، حيث كانت مقدمة  كتابه الكريم فى مبدأ وافتتاح كل سورة منه هو  بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كان الشرح من صاحب الرسالة ذاته فى شأن التأكيد على ممارسة الأخلاق الكريمة وبذل النفع للناس جميعاً  وأنه الهدف من رسالته العظيمة «إنما بعثت لأتمم  مكارم الأخلاق»
 أشار وكيل الوزارة إن الإحتفاء والاحتفال بشهر ربيع الأول محل ميلاد صاحب الرسالة المحمدية التى تمتلئ بجوانب لا  تحصى من العظمة والشرف فى جميع نصوصها، يأتي في إطار شعار المديرية «خدمة بيوت الله شرف»، موجها التهاني للشعب المصري وأهالي القليوبية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة داعيا أن يمن الله على الأمة الإسلامية بالخير والسلام والأمان والبركات.

أوقاف القليوبية صفوت أبو السعود محافظة القليوبية المولد النبوي وزارة الأوقاف

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