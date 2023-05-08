الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل الأوقاف بالقليوبية يفتتح الأسبوع الثقافى بمسجد العلامية بطوخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الأسبوع الثقافي بمسجد العلامية بقرية العمار مركز طوخ، بحضور الدكتور محمود عبدالله أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، وذلك تحت عنوان "نعمة الصحة.. مفهومها.. وشكرها".

وأوضح أبو السعود أن الشرع الشريف ذكر الصحة جعلها فى مقدمة النعم كلها وأهمها على الإطلاق، مؤكدا أن  الحفاظ على صحة الأبدان مقدم على صحة الأديان.

وشرح هذا المعنى فى المثل والصورة المذكورة فى كتب الفقه والتى ذكرت أنه مع حرمة أكل الميتة إلا أنه فى حال تعرض صحة الإنسان للهلاك ولا يوجد سوى الميتة فيجوز حين ذلك تناول الميتة ومخالفة الحكم الشرعى فى تحريمها حفاظا وصيانة للنفس والصحة من الهلاك.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن نصف آية من القرآن جمعت الطب الوقائي كاملا فى مبناها وذلك في قول: “وكلوا واشربوا ولا تسرفوا”.

ولفت إلى أنه تأتى الإشارة النبوية إلى الطب العلاجى فى قوله (تداووا عباد الله.. فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء من أجل ذلك كان الترخيص من الشرع الشريف فى تعطيل الأحكام الشرعية حال المرض وفقدان الصحة حفاظا على النفس من التعب والدمار "فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" وكذا الصلاة والحج وسائر المناسك والشعائر وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إنى اسألك العفو والعافية.

جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه الفعاليات والموضوعات التى تتناولها فى الجوانب الإنسانية والحياتية والصحية داعين الله تعالى أن يحفظ مصر قيادة وشعبا  لتظل بيوت الله عامرة  بالقلوب الزاخرة والوجوه النيرة فى ظل الأمن والأمان والاستقرار الذى ينعم به الوطن.

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