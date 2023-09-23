يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال على محرك البحث العالمي الشهير جوجل عن موعد إجازة المولد النبوي 2023 فى البنوك المصرية، لمعرفة عدد أيام الإجازة.

موعد إجازة المولد النبوي 2023 في البنوك المصرية

وفي هذا التقرير يرصد "الدستور" التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد اجازة المولد النبوي 2023 في البنوك المصرية وموعظة عودة العمل مرة أخرى بالبنوك بعد انتهاء الإجازة.

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موعد إجازة المولد النبوي 2023 في البنوك المصرية

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل 28 سبتمبر 2023، بمناسبة المولد النبوي الشريف 1445هــ.

3 أيام عطلة البنوك بمناسبة إجازة المولد النبوي

وبموجب قرار البنك المركزي ستنتهي إجازة المولد النبوي الشريف بالبنوك 3 أيام يوم الخميس بالإضافة ليومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية للعاملين بالدولة، حيث ستستأنف البنوك العمل بعد انتهاء العطلة الأسبوعية لتبدأ عملها بدوام كامل يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.

موعد إجازة المولد النبوي

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار بمنح الموظفين العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.