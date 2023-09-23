بمناسبة قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يبحث عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، على رسائل تهنئة المولد النبوي 2023 للأصدقاء والأقارب، وتعد تلك المناسبة رائعة للتعبير عن الفرح والتقدير للأصدقاء والأقارب.

وينشر "الدستور" خلال السطور التالية بعض رسائل التهنئة التي يمكنك استخدامها:

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2023 للأقارب والأصدقاء

يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 سبتمبر 2023 يصادف المولد النبوي الشريف، أي في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأول للعام 1445 هجريًا، واعتاد المسلمون الاحتفال بهذه المناسبة عبر إرسال التهاني للأصدقاء والأقارب عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي أو على الرسائل النصية على الهواتف المحمولة.

يهمك أيضًا |

موعد بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

الرسائل

-أتمنى لك ولأسرتك مولدًا نبويًا مباركًا، ليتحقق لكم السعادة والسلام في كل لحظة من حياتكم.

- بمناسبة المولد النبوي الشريف، أتمنى لكم الخير والبركة والسلام.

- في هذا اليوم الفضيل، أدعو الله أن يملأ قلوبكم بالمحبة والسلام.

-بمناسبة المولد النبوي الشريف، أدعو الله أن يمنحك القوة والشجاعة لتحقيق كل أحلامك.

-حبيت أكون أول المهنئين بقدوم مولد رسولنا الكريم وبقدومه أقول لكم كل عام وأنتم قريبين.

- لكل من يحب الرسول ربنا يجعل حياتك نور.

- لكل من يحب الرسول ربنا يجعل حياتك مليئة بالنور والبركة.

- عطر لسانك وصلي على شفيعك في يوم مولده فإن صلاتك سوف تعرض عليه.

- في هذا اليوم المبارك، أتمنى لكم رحمة الله وبركاته تملأ حياتكم. لتكن أعمالكم صالحة وقلوبكم مليئة بالإيمان.

- في هذا اليوم العظيم، أتمنى لكم العزة والتوفيق في كل مجالات حياتكم، وأن يكون لكم النجاح المستدام والسعادة الدائمة.

-أتمنى لكم في هذا اليوم المبارك أن تنعموا بالرحمة والمغفرة من الله العلي القدير، وأن تكونوا سببًا في سعادة الآخرين وراحتهم.

إجازة المولد النبوي الشريف

وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن إجازة المولد النبوي 2023 للقطاعات والهيئات العامة في الدولة، على أن تكون إجازة المولد النبوي 2023 يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، وقد تم ترحيلها مع الإجازة الأسبوعية، وسط ترقب من الموظفين والعاملين عن إجازة المولد النبوي 2023.