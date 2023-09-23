إجازة مدفوعة واحدة.. الإجازات الرسمية المتبقية حتى انتهاء 2023

ينتظر الموظفون في القطاع العام والخاص الإجازات الرسمية التي يقرها مجلس الوزراء كونها مدفوعة وتكون فرصة للاستراحة من ضغط العمل والتنزه، وخلال الأيام القليلة المقبلة يستفيد الموظفون قي الدولة والقطاع العام بالإجازة المولد النبوي الشريف ذلك بعد استطلاع هلال ربيع الأول مغرب يوم الخميس الماضي، وبداية شهر ربيع الأول يوم السبت الماضي.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

أعلن مجلس الوزراء، ترحيل إجازة المولد النبوي 2023، ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2023، إلى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، 12 من ربيع الأول 1445، يأتي ذلك القرار لكي يتمكن الموظفون من الحصول على إجازة المولد النبوي 2023 والإجازة الأسبوعية (الجمعة والسبت) معًا كإجازة مجمعة.

إجازة المولد النبوي 2023 مدفوعة الأجر

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن إجازة المولد النبوي 2023، ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

إجازة العاملين بالبنوك في المولد النبوي الشريف 2023

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي تم تحديد موعده يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، واعلن القراء حتى ينهي المواطنون معاملتهم البنكية قبل انتهاء الاسبوع.

الإجازات الرسمية المدفوعة حتى انتهاء 2023

وفي هذه الأثناء يبحث المواطنون عن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 الذي قارب على الانتهاء.

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الإجازات المتبقية في 2023

وبعد الحصول على إجازة المولد النبوي الشريف 2023، يتبقى للموظفين إجازة رسمية وحيدة في 2023، وهي إجازة عيد القوات المسلحة “6 أكتوبر 1973”، حيث من المقرر أن تتزامن هذا العام يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

ومن المتوقع أن يتم استبداله بيوم الخميس 5 أكتوبر لأن الجمعة توافق يوم إجازة رسمية، ووفقًا لقانون الخدمة المدنية وقانون العمل تكون جميع الإجازات الرسمية 2023 مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.