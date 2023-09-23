موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص .. الإجازات الرسمية المتبقية

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص محور اهتمام الملايين المواطنين، وذلك عقب إعلان حسن شحاتة وزير العمل عن كافة تفاصيل الاجازة الرسمية والتي يقرها قانون العمل المصري لكافة موظفي القطاعين العام والخاص وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص

أعلن الدكتور حسن شحاتة وزير العمل أن يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 و 13 من شهر ربيع الأول 1445 هـ اجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بدلا من يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1445 هـ وفقا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت وزارة العمل أن الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الاجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك على أن يحصل العامل على أجر مضاعف أو إجازة تعويضية عن هذا اليوم وفقا لقانون العمل المصري.

صرف مرتبات الموظفين قبل المولد النبوي 1445

تنهي وزارة المالية صرف مرتبات موظفي الدولة قبل موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2023، وذلك حتى لا يتضرر الموظفين من إجازة البنوك في هذا اليوم أو خوفا من تزاحم المواطنين حول ماكينات الصرف الآلي أو أحد منافذ الصرف المعتمدة رسميًا في كافة محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على شراء المواطنين احتياجاتهم من حلوى المولد التي تكفي أفراد أسرتهم في هذا الموسم حيث طرحت المجمعات الاستهلاكية علب حلوى المولد بأسعار مخفضة تتناسب مع الإمكانيات المادية لكافة المواطنين بمختلف الطبقات الاجتماعية.

الاجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

لم يعد متبقي في العام الحالي 2023 عقب اجازة المولد النبوي سوى إجازة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973م الموافق العاشر من شهر رمضان 1445 هـ حيث يحصل موظفي الدولة والقطاع الخاص على اجازة مدفوعة الأجر مع تعطيل كافة الشركات والمصالح والهيئات الحكومية في كافة محافظات الجمهورية ماعدا التي تقدم خدمات للمواطنين مثل المستشفيات وأقسام الشرطة.

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