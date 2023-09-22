الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عبارات و برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023 الذي يحل علينا بعد أيام قليلة، وينتظره ملايين المسلمين في مصر.

وسادت مظاهر البهجة والسرور في شوارع المحروسة، حيث تنتشر شوادر وخيام ومحلات حلوى المولد فيها وكذلك في العالم العربي والإسلامي.

ويبحث الكثيرون عن برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023 لتهنئة الأقارب والأصدقاء والأحباب ومعايدتهم بحلول تلك المناسبة العظيمة التي يحتفل بها الجميع حول العالم من المسلمين.

برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023

رسائل تهنئة بالمولد النبوي للواتساب

كل عام وانتم بخير بمناسبه مولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يعيد عليكم تلك الأيام المباركات بالخير واليمن.

في تلك الأيام السعيدة يجمعنا حب النبي العدنان على تعاليمه الدينية والتربوية ونسال الله أن يجمعنا معا في أعلى الدرجات.

صديقي الغالي في تلك الذكرى المباركة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم أهنئك وأتمنى لك الصحة والعافية وسعة في الرزق وبركة في العمر والأهل.

أرسل لكم باقة من الورود تحمل عبارات الحب والود بمناسبة مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

من أعماق قلبي أتقدم لكم بالحب والود والعرفان بمناسبة مولد النبي العدنان عليه أفضل الصلاه والسلام.

ضبط كمية كبيرة من حلوى المولد النبوي غير صالحة للاستخدام بإحدى قرى الغربية

عبارات برقيات تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023

بماء الزهور أقدم لكم التهاني بمناسبة المولد النبوي عسى الله ان يجعل ايامكم خير أبد الدهور.

مدح الشاعر حسان بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم 

وأَحسَنُ مِنكَ لَم تَرَ قَطُّ عَيني وَأَجمَلُ مِنكَ لَم تَلِدِ النِساءُ خُلِقتَ مُبَرَّءً مِن كُلِّ عَيبٍ كَأَنَّكَ قَد خُلِقتَ كَما تَشاءُ

مقطع بردة البوصيري الشهير في مدح الرسول 

محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمِ

نبينا الآمرُ الناهي فلا أحدٌ أبر في قولِ لا منه ولا نعم

هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هولٍ من الأهوال مقتحم

قصيدة الشاعر أحمد شوقي في مدح النبي

 وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ وَفَـمُ الـزَمـانِ تَـبَـسُّـمٌ وَثَناءُ الـروحُ وَالـمَـلَأُ الـمَلائِكُ حَولَهُ لِـلـديـنِ وَالـدُنـيـا بِهِ بُشَراءُ.

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