الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط كمية كبيرة من حلوى المولد النبوي غير صالحة للاستخدام بإحدى قرى الغربية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل الوزارة، حملة تفتيشية ناجحة اليوم الجمعة، تم خلال هذه الحملة ضبط كمية كبيرة من حلوى المولد النبوي بلغت حوالي 14 ألف قطعة في مصنع يقع بإحدى قرى مركز زفتى بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لـضمان سلامة المواد الغذائية ومراقبة الأسواق.

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وبناءً على المعايير والتعليمات الواردة من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، تم تكثيف الرقابة على الأسواق العامة بهدف حماية صحة وسلامة المستهلكين، وقد تم التنسيق المثالي بين المديرية والجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.

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وفي سياق التفتيشات، تم اكتشاف الشكوك حول صلاحية حلوى المولد النبوي المضبوطة داخل المصنع، حيث تشتبه الجهات المعنية في عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين. وفور اكتشاف هذه المخالفة، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط كمية من الخامات المستخدمة في إنتاج الحلوى، والتي تبلغ حوالي 2 طن، وتعتبر غير معروفة المصدر، يُعد العثور على مثل هذه المواد غير المشروعة والمجهولة المصدر انتهاكًا صارخًا للقوانين والتشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء وجودته.

تأتي هذه الحملة الرقابية الحازمة في إطار التزام الحكومة بحماية المستهلكين وضمان توافر منتجات غذائية آمنة وصحية في الأسواق، وقد أثمرت الجهود المبذولة عن ضبط الكميات المشبوهة وتحرير المحاضر اللازمة، مما يعكس الحرص والاهتمام بتنفيذ القوانين واللوائح المرعية.

يذكر أنه ستستمر الجهود المشتركة بين مديرية التموين والجهات المعنية الأخرى لمكافحة التلاعب في المواد الغذائية والحفاظ على سلامة المستهلكين، ونأمل أن تكون هذه الحملة الرقابية نموذجًا للعمل الجاد والتعاون الفعّال بين الجهات المختلفة لضمان جودة المنتجات وسلامتها.

وتؤكد مديرية التموين بالغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل الوزارة، أن المديرية ملتزمة بتعزيز الرقابة الغذائية وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الأسواق، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وتطبيق العقوبات القانونية لكل من يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.

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