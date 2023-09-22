ضبط 20 ألف عبوة حلوى فى مصنع بير سلم بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية حملة أسفرت عن ضبط 20 ألف عبوة من الحلوى يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، كما تم ضبط 2 طن من خامات الإنتاج ذات مصدر غير معروف وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأسفرت حملة أخرى من مديرية التموين بالغربية عن تحرير 19 محضر مخالفة ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية في منطقة زفتى.

وتم اتهامهم بالتلاعب في مواصفات الخبز، وتمت المعاينة والتفتيش على المخابز في المنطقة، وتحرير 19 محضرًا للمخابز التي ارتكبت مخالفات تتعلق بالتلاعب في الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى عدم نظافة أدوات العجين والغلق خلال ساعات العمل الرسمية. تم إحالة أصحاب المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.