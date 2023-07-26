تموين الغربية: ضبط سجائر ولحوم فاسدة داخل محلات طنطا

نجحت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، في ضبط وتحرير مجموعة من المحاضر اليوم الخميس، وذلك في إطار حملات التفتيش الدورية التي تنفذها الوزارة للحفاظ على سلامة المستهلكين وضمان توافر المواد الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة.

وأوضح المهندس أبوهاشم، أن المحاضر التي تم تحريرها تتضمن ضبط 160 كجم من اللحوم منتهية الصلاحية داخل ثلاجة بمدينة طنطا، بالإضافة إلى 5 محاضر بيع سجائر بأسعار أعلى من السعر الرسمي، و10 محاضر عدم إعلان الأسعار وعدم حيازة شهادات صحية.

وأشار المهندس أبوهاشم، إلى أن الوزارة ستستمر في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة الدورية على المحال التجارية والأسواق والمخازن والثلاجات، من أجل مراقبة جودة المواد الغذائية والتموينية وضمان عدم تعريض صحة المواطنين للخطر.

وجدد أبوهاشم، دعوته للمواطنين بالتعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن أي حالة تجاوز أو تلاعب في الأسعار أو جودة المنتجات، وذلك عبر الخط الساخن للوزارة أو القيام بالإبلاغ المباشر في مكاتب التموين والتجارة الداخلية.

وفي نفس السياق، صادرت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية 591 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات والمصدر، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قد كلف لجانا تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

وتم رصد 591 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر، ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر والبيانات، وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الآخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

تم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمها، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.