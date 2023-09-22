الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

14 محضر مخالفات ضد أصحاب المخابز بكفر الزيات

تموين الغربية
تموين الغربية

قاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية ناجحة في مركز كفر الزيات، استهدفت التفتيش على المخابز في المدينة والمركز، وتم خلال الحملة توثيق 14 مخالفة لمخابز تلاعبت في الموازين وقامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. 

كما تم رصد عدم نظافة أدوات العجين والغلق أثناء المواعيد الرسمية للعمل، تم تحويل أصحاب هذه المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، عن تحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، بسبب ارتكابهم مخالفات في مواصفات الخبز خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تأتي هذه الحملة التموينية في إطار جهود الحكومة لضمان جودة المنتجات الغذائية والحفاظ على صحة المواطنين، حيث يُعد تلاعب أصحاب المخابز في مواصفات الخبز وعدم الامتثال للمعايير الصحية خرقًا خطيرًا للقوانين والتشريعات الغذائية.

ضبط 20 ألف عبوة حلوى

وفي وقت سابق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية حملة أسفرت عن ضبط 20 ألف عبوة من الحلوى يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، كما تم ضبط 2 طن من خامات الإنتاج ذات مصدر غير معروف وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 8 آلاف قطعة حلوى جافة مجهولة المصدر والبيانات، داخل 4 مصانع بمدينة طنطا، قبل طرحها للبيع فى المحلات والأسواق بالتزامن مع المولد النبوى الشريف.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة ضمت أحمد البسطويسى مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، على مصانع إنتاج حلوى المولد بمدينة طنطا، لإحكام الرقابة ورصد المخالفين والمنتجات المغشوشة، وتم خلالها رصد 8 آلاف قطعة حلوى جافة، بدون بيانات ومجهولة المصدر.

حملة تفتيشية ناجحة في مركز كفر الزيات جهود الحكومة لضمان جودة المنتجات الغذائية نجاح الحملة وتحقيقها للهدف المنشود حملات التفتيش والرقابة على المخابز والمنشآت الغذائية المواعيد الرسمية للعمل التشريعات الغذائية

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