أحد أبطال أكتوبر: الرئيس السيسي الأقدر على استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة

قال النقيب مصطفي مرعي، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إنه شارك في حرب 1973، حيث كان ضمن قوة تأمين طريق “الإسماعيلية - ابو صوير” التابعة لسلاح مشاة الميكانيكة بالكتيبة 444.

وأكد “مرعي” في حديثه لـ"الدستور"، إنه بمناسبة قرب الانتخابات الرئاسية، يسعده أن يُعلن التأييد الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حقق العديد من الإنجازات في إطار مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأثنى النقيب مصطفى مرعي على جهود الرئيس السيسي، في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الهامة التي ساهمت في تحقيق التقدم والتنمية في مصر، ومن بين هذه المشروعات توسعة البنية التحتية بإنشاء طرق جديدة وصيانة الطرق الموجودة، وإنشاء مصانع ومشروعات صناعية لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد في الاقتصاد العالمي.

ووصف مرعي، هذه المشروعات بأنها "عملاقة"، مؤكدًا أنها ستسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب، ودعا الشعب المصري إلى دعم الرئيس السيسي والوقوف مع الوطن ضد الإشاعات المغرضة والأعداء الخارجيين والأذيال الداخلية التي تحاول تعكير صفو البلاد.

وأوضح أن الرئيس السيسي يعتبر واحدًا من أنبل رؤساء مصر وأشرفهم، حيث قدم مشروعات عديدة ساهمت في تحقيق الرفاهية والتقدم للشعب المصري. وشدد على أهمية منح الرئيس السيسي فرصة جديدة لاستكمال المشروعات القومية التي بدأها، والتي ستعود بالنفع على الجميع في أقرب وقت ممكن.

وتابع: “قاد الرئيس السيسي جهودًا لتعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد، وشهدت فترة رئاسته تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة وإصلاحات هامة في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والسياحة، والطاقة، والزراعة، والتنمية الاقتصادية”.

ومن بين الإنجازات الملحوظة التي يمكن ذكرها، تشمل إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة، والذي يهدف إلى تعزيز النقل البحري وتحسين تجارة البضائع وتعزيز دور مصر كممر استراتيجي عالمي، كما تم تنفيذ مشروعات لتوسيع وتطوير البنية التحتية للنقل مثل إنشاء طرق وجسور ومترو الأنفاق في القاهرة ومدن أخرى.

علاوة على ذلك، شهدت مصر تطورًا في قطاع الطاقة من خلال تنفيذ مشروعات لتوسيع وإنشاء محطات توليد الكهرباء بالاعتماد على مصادر متنوعة مثل الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي. وتم تنفيذ إصلاحات هامة في مجال الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.