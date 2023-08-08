الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

روشتة نفسية لتأهيل الطلاب للعام الجديد وقرب انتهاء الإجازة (خاص)

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد

يستعد أولياء الأمور وطلاب المراحل التعليمية المختلفة لموعد بدء الدراسة للعام الجديد 2024، ومع اقتراب الموعد يصاب الطلاب بالقلق والاضطراب.

ويشعر بعض الطلاب بالخوف والقلق مع قرب انتهاء إجازة الصيف ودخول العام الدراسي الجديد لعام 2024، لذلك تقدم “الدستور” في السطور التالية نصائح مهمة للآباء والأمهات لكيفية التعامل مع الطلاب المقبلين على العام الدراسي الجديد دون خوف.

يقول الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن أهم شيء يجب تقديمه للأبناء مع قرب انتهاء إجازة نهاية العام هو التأهيل النفسي لأنه مهم جداً لنفسية الطالب خصوصاً أنه في تلك الفترة يشعر بالخوف من قرب الدراسة وانتهاء الإجازة التي كان يستمتع بها بعيداً عن المسؤولية الدراسية.

وأضاف الدكتور جمال فرويز لـ"الدستور" أنه يجب على الآباء والأمهات تدريب أولادهم على النوم المنتظم قبل دخول المدراس لأن هذه المشكلة تواجهه الأهالي والطلاب بشكل كبير عقب العودة مباشرة للدراسة، وإذا كان الطالب له سابقة ماضية لسيت جيدة في درجاته يجب على الأهل عدم الضغط على الطالب خصوصاً إذا كان في المرحلة الإبتدائية أو الإعدادية.

وأكد فرويز أن المقارنة تسبب عقدة نفسية كبيرة لدى الأطفال صغار السن، لذلك يجب على الأهالي تقبل أولادهم بدرجاتهم الدراسية السابقة دون الضغط على الطفل أو التقليل من درجاته السابقة حتى لا يتعرض الطالب بالفشل الدراسي أو النفسي في بداية العام الدراسي الجديد.

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2024، ومن المقرر أن يكون من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

موعد العام الدراسى الجديد الدراسة طبيب نفسي جمال فرويز موعد بدء الدراسة للعام الجديد
ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى وسلطان البهرة يشهدان افتتاح مسجد السيدة نفيسة

سلطان طائفة البهرة يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسى

"الأنباء" الكويتية تبرز منح الرئيس السيسي لسلطان البهرة وشاح النيل

الصحف تبرز إشادة الرئيس السيسى بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة

ضبط راكبين بمطار القاهرة بحوزتهما عقاقير مدرجة بجداول المخدرات

الزراعة: تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية يضمن تسويق المحصول بأسعار مجزية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية