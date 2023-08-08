روشتة نفسية لتأهيل الطلاب للعام الجديد وقرب انتهاء الإجازة (خاص)

يستعد أولياء الأمور وطلاب المراحل التعليمية المختلفة لموعد بدء الدراسة للعام الجديد 2024، ومع اقتراب الموعد يصاب الطلاب بالقلق والاضطراب.

ويشعر بعض الطلاب بالخوف والقلق مع قرب انتهاء إجازة الصيف ودخول العام الدراسي الجديد لعام 2024، لذلك تقدم “الدستور” في السطور التالية نصائح مهمة للآباء والأمهات لكيفية التعامل مع الطلاب المقبلين على العام الدراسي الجديد دون خوف.

يقول الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن أهم شيء يجب تقديمه للأبناء مع قرب انتهاء إجازة نهاية العام هو التأهيل النفسي لأنه مهم جداً لنفسية الطالب خصوصاً أنه في تلك الفترة يشعر بالخوف من قرب الدراسة وانتهاء الإجازة التي كان يستمتع بها بعيداً عن المسؤولية الدراسية.

وأضاف الدكتور جمال فرويز لـ"الدستور" أنه يجب على الآباء والأمهات تدريب أولادهم على النوم المنتظم قبل دخول المدراس لأن هذه المشكلة تواجهه الأهالي والطلاب بشكل كبير عقب العودة مباشرة للدراسة، وإذا كان الطالب له سابقة ماضية لسيت جيدة في درجاته يجب على الأهل عدم الضغط على الطالب خصوصاً إذا كان في المرحلة الإبتدائية أو الإعدادية.

وأكد فرويز أن المقارنة تسبب عقدة نفسية كبيرة لدى الأطفال صغار السن، لذلك يجب على الأهالي تقبل أولادهم بدرجاتهم الدراسية السابقة دون الضغط على الطفل أو التقليل من درجاته السابقة حتى لا يتعرض الطالب بالفشل الدراسي أو النفسي في بداية العام الدراسي الجديد.

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2024، ومن المقرر أن يكون من يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.