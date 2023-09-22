مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2023.. موعد إجازة المولد النبوي

مع قرب بداية شهر أكتوبر، يحرص العاملون في المؤسسات والهيئات على معرفة مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2023 وموعد إجازة المولد النبوي عبر محرك البحث “جوجل”، للاستعداد لقضاء الإجازة مع الأهل والأقارب.

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2023

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2023.

ويبحث كثير من المواطنين عن مواعيد إجازات شهر أكتوبر لعام 2023، حيث يهتم الموظفون ببعض الهيئات والمصالح الحكومية في التعرف على مواعيد إجازات شهر أكتوبر 2023، ويعد شهر أكتوبر هو أول الأشهر للعام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، حيث ستنطلق في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

ويتواجد من ضمن إجازات شهر أكتوبر لعام 2023 "إجازة رسمية واحدة فقط" وهي اجازة احتفال نصر أكتوبر المجيد، وسيوافق إجازة 6 أكتوبر 2023 في يوم جمعة، وسوف يتم الإعلان من خلال مجلس الوزراء وتكون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حول تقديمه أو ترحيل الموعد الخاص بالإجازة.

وبجانب إجازة يوم نصر 6 أكتوبر، ويوم 8 أيام عطلات رسمية بشهر أكتوبر وهي أيام الجمعة والسبت في كل أسبوع.

مواعيد إجازات شهر أكتوبر 2023

وإليكم خلال هذه السطور التالية مواعيد إجازات شهر أكتوبر 2023:

الجمعة 6 أكتوبر ( الاحتفال بحرب أكتوبر ) منتظر قرار بشأن تحديد موعد الإجازة.

يوم السبت 7 أكتوبر عطلة رسمية.

يوم الجمعة 13 أكتوبر عطلة رسمية.

يوم السبت 14 أكتوبر عطلة رسمية.

يوم الجمعة 20 أكتوبر عطلة رسمية.

يوم السبت 21 أكتوبر عطلة رسمية.

يوم الجمعة 27 أكتوبر عطلة رسمية.

يوم السبت 28 أكتوبر عطلة رسمية.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للقطاع الخاص

أصدرت وزارة العمل المصرية، وذلك قبل قليل، بيانًا رسميًا قد أعلنت من خلاله موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 بالقطاع الخاص وجميع العاملين به.

اقرأ أيضا:

وأعلن حسن شحاتة، بصفته وزير العمل، موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للقطاع الخاص، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "3491”، والذي تُم منحه بأجر كامل للعاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وأوضح البيان أن ميعاد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 سيكون يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري للعاملين في القطاع الخاص.