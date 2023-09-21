الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الخميس

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، عن أن الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3491 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلاً من التاريخ الميلادى الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرياً طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وفى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل إذا اقتضت الظروف ذلك ويستحق مثلي الأجر

وقال "شحاتة"، إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومي.

وبهذه المناسبة يتقدم وزير العمل بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة ، متمنياً أن يعيدها الله عز وجل بالخير واليمن والبركات.

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وزارة العمل توعى شباب دمياط بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

وبحسب بيان صحفي أصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد أبوبكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والدكتورة حنان أحمد علي مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، وذلك لوضع احكامه موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

وزارة العمل: تنفيذ "سلامتك تهمنا" بمشروع مطار برج العرب الجديد

وكانت قد أصدرت وزارة العمل، اليوم الخميس، إنفوجرافا يوضح تنفيذ وزارة العمل تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق حملات قومية وإعلامية للإعلاء من قيمة العمل، وتغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية المهارات لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها، وتوفرها الدولة في هذا الشأن.

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حسن شحاتة وزير العمل إجازة بأجر المولد النبوي الشريف رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية مدفوعة الأجر القطاع الخاص

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